Яркая точка на карте края

Глава района Алексей Маслов

Верхнебуреинский район - один из самых непростых районов Хабаровского края. Здесь десятилетиями копились проблемы. Но наш разговор с Алексеем Масловым, главой района, был не столько о нуждах и заботах, сколько о том, как с ними справиться. Предоставим слово Алексею Михайловичу:

- Мы единственная территория края, не считая севера, где нет автомобильного сообщения с большой землей. Район зависим от железной дороги, что сказывается на всех сферах жизни - от перевозки людей и грузов до развития бизнеса. В течение недели транспортные компании перевозят более 700 тонн грузов - товаров первой необходимости, не считая ГСМ, стройматериалов, крупногабаритных грузов.

Как решаем эту проблему? В этом году заканчивается строительство двух мостов через реки Герби и Аякит на автодороге Комсомольск - на - Амуре - Чегдомын. Ввод в эксплуатацию в сентябре следующего года, всей автодороги регионального значения - в 2022-2023 годах.

Изношенный жилой фонд - еще одна наболевшая тема. Поселок Тырма - показательный пример того, как люди не должны жить. Девяносто процентов жителей проживают в «японском жилфонде»: бараках, построенных еще японскими военнопленными со 100% износом.

Очень долго можно говорить, как так получилось, но, думаю, моим землякам интереснее услышать, что мы будем с этим делать. К сожалению, в программу расселения с 2017 по 2024 год район не зашел. Но эту тему мы форсировали с прошлого года, и подвижки уже есть.

Из 32 тырминских МКД, в которых проживают 152 человека, признаны аварийными 26, в Чекунде - девять, готовятся документы еще по 31 дому.

С 1 января 2021 года планируем войти в программу «АИС ЖКХ», поэтому в краевую программу расселения зайдем раньше, чем в 2024-2025 годах. Тем более что Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, ведет активную работу в этом направлении.

На территории района часть поселений появилась до Великой Отечественной войны, другая - в годы строительства БАМа. Последним уже больше 46 лет. Но и там, и там объекты теплоснабжения изношены, и их ремонт нецелесообразен. Изначально они были рассчитаны на большее количество потребителей, чем фактическая цифра. Мы топим воздух, что напрямую сказывается на платежах населения.

Район стал инициатором проекта по модернизации котельных. Нас поддержали минЖКХ и губернатор. В ближайшее время планируем модернизировать не менее 50% объектов теплоснабжения в бамовских поселках: Алонка, Сулук.

Большой пласт работы предстоит в социально-культурной сфере. Конечно, рассчитываем на поддержку федерального и краевого бюджетов. Однако чтобы заявиться на эту поддержку, нужен ряд документов, в первую очередь проектно-сметная документация. Сегодня мы этим плотно занимаемся. Получена положительная экспертиза на строительство КДЦ в поселке Тырма, на капремонт СДК в Алонке. За счет нацпроекта «Культура» близится к завершению капремонт нового художественного отделения Детской школы искусств поселка Чегдомын.

Но для комфорта людям нужны не только масштабные проекты - им нужен комфорт в быту. В прошлом году мы запустили социальную программу - «Светлый район», направленную на модернизацию уличного освещения в муниципалитетах, повышение энергоэффективности, создание комфортной среды в темное время суток, ликвидацию неосвещенных мест. По итогам уходящего года, новые точки освещения мощностью в 1000 светодиодных осветительных приборов нового поколения появились в Тырме, Аланапе, Чекунде, Усть -Ургале, Среднем Ургале, Чегдомыне, Эльге, Этыркэне, Солони. Общая протяженность обновленной сети - 40 километров. Замахнулись даже на фасадное художественное освещение социальных объектов, чтобы было не только светло, но и красиво.

Уверен, что в недалеком будущем нас будет видно с самолета как самую яркую точку Хабаровского края и, пролетая над нами, люди скажут: «Смотрите, мы пролетаем Верхнебуреинский район!»