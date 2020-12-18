Власти Хабаровского края призвали ритейлеров сдержать цены на социально значимые продукты

Вскоре будет заключено соглашение, которое определит предельную стоимость социальных товаров с учетом торговой наценки Фото: Олег УКЛАДОВ

Сдержать цены на товары первой необходимости - муку, сахар, растительное масло - призвали торговые сети власти Хабаровского края. Вскоре будет заключено соглашение, которое определит предельную стоимость социальных товаров с учетом торговой наценки.

- Я вообще не помню, чтобы наценку на сахар делали больше пяти процентов. При этом, если мы честно посчитаем логистику, то она всегда отрицательная, то есть мы сахар возим бесплатно или за какие-то копейки. Потому что, если я подниму цену на сахар, то сразу идет отток. У нас были перебои с сахаром, когда оптовиков «колбасило», и по ряду магазинов отток покупателей был десять процентов, - сказал Сергей Дудник, владелец торговой сети «Амбар».

Однако цены все же выросли, причем серьезно. Ситуация обсуждалась на совещании с представителями крупнейших в регионе розничных сетей.

РАСТУТ КАК НА ДРОЖЖАХ

Владимир Путин 9 декабря дал жесткие поручения по мониторингу цен на основные продукты. Соответствующее распоряжение было сделано и в Хабаровском крае врио губернатора Михаилом Дегтяревым. Наравне с продуктами, глава региона поручил мониторить цены на горюче-смазочные материалы и лекарства.

Наблюдение за ценами в регионе показало, что за год стоимость социально значимых товаров сильно выросла. Так, масло подсолнечное подорожало на 27,2 процента, сахар-песок - на 35,5 процента, гречка - на 27 процентов. На 13,2 процента выросла цена на муку пшеничную, на 11 процентов - на хлеб ржаной и рис.

- Хабаровский край на 80 процентов - завозной регион и это накладывает отпечаток. В силу этого для нас очень важно сбалансировать саму ситуацию на рынке по тем категориям товаров, которые определены президентом РФ, - сказала Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства региона.

КОЭФФИЦИЕНТ КОЭФФИЦИЕНТУ РОЗНЬ

На федеральном уровне Минпромторг, Минсельхоз, а также крупнейшие торговые сети и производители продовольствия подписали соглашение о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло.

Согласно документу, цены на сахар ограничиваются в пределах 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей за килограмм - в рознице. Подсолнечное масло должно стоить не больше 95 рублей за литр в опте и 110 рублей за литр - в рознице. Однако это цены для Центрального федерального округа.

- Учитывая логистику, Мипромторгом для Хабаровского края предложены повышающие коэффициенты: 1,25 на сахар и 1,08 на масло. С учетом этого предлагается установить предельную розничную цену для региона: 57 рублей за килограмм сахара-песка и 119 рублей за литр масла подсолнечного, - сообщила Алла Сорока, исполняющая обязанности замминистра министерства сельского хозяйства Хабаровского края.

Решение о повышающих коэффициентах пока не принято, они могут быть изменены в любой момент.

ДОСТАВКА

Участники совещания уточнили: «Будут ли включены коэффициентах расходы, связанные с транспортом и логистикой?». Представители компаний считают, что социально значимые продукты лучше освободить от железнодорожного тарифа. Соответствующее обращение будет направлено в РЖД.

Также была высказана просьба о том, чтобы учесть в повышающих коэффициентах логистические тарифы и стоимость перевозки социальных продуктов в отдаленные населенные пункты региона.

- Хотелось бы, чтобы все дополнительные затраты, которые несет ритейлер, работая с минимальной наценкой, были учтены. Большие остатки товара лежат на складах или находятся в пути и цена на них выше, чем будет прописано в соглашении. Возможно нужно временно увеличить поправочный коэффициент или перенести сроки подписания постановления, иначе местные компании понесут серьезные убытки, - предложила Наталья Болучевская, директор департамента торговли «Самбери».

СДЕРЖИМ ЦЕНЫ ВМЕСТЕ

Розничные сети и оптовые компании готовы подписать соглашение по сдерживанию цен на социально значимые товары. Ритейлеры должны направить свои предложения в правительство, чтобы учесть все нюансы в будущем документе. В частности, ритейлеры должны будут определить перечень продуктов.

Подписать соглашение планируется до 25 декабря. После начнутся рейды по предприятиям с целью контроля уровня цен.