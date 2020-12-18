«Несмотря ни на что нам удалось сохранить должный уровень знаний»

О частных учебных заведениях в нашем регионе широкому кругу людей известно достаточно мало. Ко всему частному до сих пор сохраняется настороженное отношение. Однако если в сфере дошкольного образования частные учреждения уже заняли заметное место, то в школьном ситуация иная: частные школы в Хабаровске – редкость.

- Этот год был для нас одним из самых сложных, - рассказывает Татьяна Васильевна. – И, как многие другие, мы с нетерпением ждем его окончания. Пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы в учебный процесс. Мы серьезно отнеслись к требованиям Роспотребнадзора и обеспечили все условия для того, чтобы обеспечить должный уровень защиты. Также, как и ученики муниципальных школ, мы соблюдали режим самоизоляции и занимались дистанционно. И, несмотря ни на что, нам удалось сохранить должный уровень знаний. Это показали осенние диагностические работы.

Школа «Талант» невелика – здесь учатся 106 человек. Как отмечает Татьяна Васильевна, именно маленькое количество детей в классах ( до пятнадцати человек в каждом классе с 1 по 11) дает возможность наиболее эффективной работы педагога с детьми.

- Мое мнение таково, - отмечает Татьяна Васильевна. – В любой школе можно наладить прекрасный образовательный процесс, и все дети будут полноценно усваивать материал, успешно проходить итоговую аттестацию и реализовывать себя после окончания школы при соблюдении двух важных условий: если классы не будут переполненны если педагог не будет отвлекаться от своих непосредственных обязанностей. Этих правил неукоснительно придерживаются в школе «Талант».

- В этом году наши выпускники показали очень высокие результаты по ЕГЭ, - подводит итоги уже прошлого учебного года Татьяна Мазурцова. – Все они поступили в высшие учебные заведения. Трое наших выпускников пополнили хоккейную команду «Амурские тигры». Кроме того, наши дети регулярно участвуют в различных конкурсах краевого и федерального уровней. Так, с Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ при Московской академии наук наши ученики привезли в общей сложности пять призовых мест, из них одно первое.

Особая гордость школы – ее учителя. Всего в школе «Талант» трудится 17 педагогов, все преподаватели прошли аттестацию, пять человек из них имеют высшую категорию, два человека – первую категорию.

- Уровень квалификации наших учителей – это не только результаты аттестации, - отмечает Татьяна Васильевна. – Все наши учителя очень внимательны к детям, готовы оказать помощь, объяснить, подсказать. А самое главное – они не просто безукоризненно знают свои предметы, они энтузиасты, а значит, способны построить учебный процесс так, чтобы заинтересовать ребенка, поделиться с ним еще чем-то вне обязательной программы, расширить кругозор и привить тягу к знаниям.

В наступающем Новом году нас ждут новые открытия, новые испытания и новые победы. Хотелось бы пожелать нашим детям интересных заданий, родителям – успехов, нашим педагогам –успешных учеников, и всем вместе – крепкого здоровья.