Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 19 декабря 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 19 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 30648 человек. Из них вылечилось 25257 человек, скончался 193. За последние сутки в регионе выявили 341 новый случай заболевания. До данным на вечер 18 декабря, получают лечение 5198 человек, из них в стационаре 2650, амбулаторно 2548. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 18 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 221, в Комсомольске-на-Амуре - 11, в Хабаровском районе - восемь, в районе имени Лазо - 25, в Бикинском районе - 29, в Охотском районе - 14, в Нанайском районе -19, в Амурском районе - четыре, в Верхнебуреинском районе - один, в Вяземском районе - пять, в Николаевском районе - два, в Ульчском районе - один, в Солнечном районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.