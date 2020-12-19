«Без развития дорожной сети невозможно развитие экономики»: в краевом парламенте обсудили состояние дорог в районах

В краевом парламенте обсудили состояние дорог в районах Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Последнее в этом году заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов состоялось 17 декабря в Законодательной думе Хабаровского края и было посвящено состоянию дорожной инфраструктуры в районах края. В режиме видео-конференц-связи депутаты краевого парламента, председатели городских дум и собраний депутатов муниципальных районов, а также представители краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства обсудили проблемы, с которыми сталкиваются муниципальные образования.

Поднимались вопросы ремонта и приведения в нормативное состояние дорог и субсидирования этого важного направления из средств краевого бюджета. Как отметил Вадим Горуленко, заместитель председателя Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при краевом парламенте, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» большая часть автомобильных дорог ремонтируется на территории Хабаровской (Хабаровск, Хабаровский район) и Комсомольской (Комсомольск-на-Амуре) агломераций, так как по условиям нацпроекта в федеральной программе могут участвовать только населенные пункты, где проживает более трехсот тысяч человек.

- Без развития дорожной сети невозможно развитие экономики, - подчеркнул Вадим Горуленко. – В этом году значительно улучшилась ситуация в краевой столице и Комсомольске-на-Амуре, в том числе и благодаря краевому правительству, продуктивной работе депутатов Законодательной думы и исполнительной власти на местах. Состояние же дорог сельских и межпоселенческих далеко от идеала. И если Правительство Хабаровского края и депутатский корпус не будут обращать пристальное внимание на эту проблему, ситуация не изменится.

Вадим Горуленко предложил краевому минтрансу и депутатам усилить контроль за состоянием дорог в районах и сельских поселениях в 2021 году.

Заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергей Зюбр отметил, что ежеквартальные заседания совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов Хабаровского края оказывают существенную поддержку краевым парламентариям.

- К нам приходит большое количество жалоб и обращений по состоянию дорог. Жители Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска уже оценили, насколько изменилась дорожная инфраструктура за последние годы. На этом заседании совета мы рассмотрели вопрос об усилении работы непосредственно в районах, потому что требуется выполнение работ по твердому покрытию, по грунтовому покрытию. На сегодняшний момент наша главная задача - обратить внимание исполнительной власти на те вопросы, которые поднимают районы, не только в дорожной деятельности, но и в сфере образования, здравоохранения, спорта, - сказал Сергей Зюбр.

Он добавил, что в 2021 году объем субсидий бюджетам муниципальных образований края на ремонт дорог и дорожных объектов утвержден в размере 1,3 млрд рублей, а значит эта важная для создания комфортной среды деятельность будет продолжена.