Играем против ветра: хабаровский «СКА-Нефтяник» на открытом льду обыграл «Сибсельмаш» со счетом 10:3 Фото: Социальные сети

В Сибири погода очень похожа на дальневосточную: холодно, ветрено, вот только снега там заметно больше, чем в Хабаровске. Стадион в Новосибирске, на котором проходя игры чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге – открытый. Так что все эти факторы имеют значение. Особенно ветер.

Как утверждают знатоки спортивное сооружение спроектировано так что ветер там если дует, то обычно только в одну сторону, так что во время игры имеет огромное значение с кокой стороны расположены ворота.

СКА начал поединок против ветра, и пока хабаровская команда приспосабливалась к новым условиям новосибирцы провели быструю атаку и уже на 6 минуте встречи открыли счет в игре. Такое резвое начало взбодрило действующих чемпионов России и те предприняли несколько опасных атак на ворота соперника.

«Сибсельмаш» (команда заметно прибавила в этом сезоне) огрызался, но мастерство и удача были на стороне армейцев в результате первый тайм завершился в пользу «красно-черных». «СКА-Нефтяник» забил четыре мяча, «Сибсельмаш» - один.

Особо отличился новый капитан хабаровчан – Юрий Шардаков, занявший этой место вместо приболевшего и вынужденного пропустить игру Василия Грановского. В первом игровом отрезке на счету полузащитника «красно-черных» «дубль». По голу забили Павел Рязанцев и Виталий Усов.

Во втором тайме СКА развернулся по ветру, и начал планомерно штурмовать ворота новосибирской команды. Игроки в желто-черной выездной форме сильно не рисковали, ждали, когда соперник ошибется и проводили быстрые контратаки.

Тем не менее в этом тайме хоккеистам «Сибсельмаша» удалось забить еще два гола, хабаровчане в свою очередь отправили в ворота Данила Рибки шесть мячей. Итог встречи – 3:10 в пользу гостей из Хабаровска.

- Мы сегодня играли без наших защитников, - отметил Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Хабаровск». – Получилось так что у нас три основных игрока обороны выпали и поэтому главной для нас была задача надежно сыграть в обороне. Я понимал, насколько это будет сложно ребятам не обладающим этим навыком игры, но слава богу они справились и с этим я их поздравляю.

Сразу же после игры «СКА-Хабаровск» отправился на самолет чтобы вылететь домой. Следующий матч армейцы проведут под сводами арены «Ерофей», соперником «красно-черных» станет «Байкал-Энергия».

Ну и отличная новость – на матче смогут присутствовать болельщики. В краевом правительстве несколько ослабили противоэпидемическое меры и разрешили доступ зрителям в закрытые спортивные сооружения. Разумеется, при соблюдении все рекомендаций Роспотребнадзора – маски, социальная дистанция и заполняемость на 30 процентов от реальной вместимости арены.

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