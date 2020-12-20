Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 20 декабря 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 20 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 30994 человек. Из них вылечилось 25730 человек, скончался 193. За последние сутки в регионе выявили 346 новых случаев заболевания. До данным на вечер 19 декабря, получают лечение 5071 человек, из них в стационаре 2593, амбулаторно 2478. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 19 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 307, в Комсомольске-на-Амуре - 25, в Хабаровском районе - восемь, в Охотском районе - три, в районе имени Лазо - два, в Советской Гавани - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.