Водолазы-спасатели ищут провалившийся под лед автомобиль в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Водолазы-спасатели ищут провалившийся под лед автомобиль в Хабаровском крае. По предварительной информации, машина провалилась в протоке Серебряная близ села Омми в Амурском районе. На месте предполагаемого места происшествия работают четыре человека, которых обеспечили необходимым водолазным снаряжением, мобильным барокомплексом и полноприводным автомобилем.

- Пока известно, что пропал мужчина 1976 года рождения. Согласно информации, поступившей из отдела полиции, местный житель 14 декабря отправился на рыбалку на легковом автомобиле и до сих пор не вернулся. Его искали местные жители, группа поисково-спасательного отряда Амурского района и полицейские. Им удалось найти только предполагаемое место провала автомобиля под лед, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным на вечер 19 декабря, в 150-200 метрах от берега на протоке Омми с помощью магнита на дне смогли определить металлический предмет большого размера на глубине около четырех метров. Прибывшие на место происшествия спасатели проведут разведку и выполнят погружения с целью обследовать найденный предмет.

Жителей хабаровского края призывают соблюдать меры безопасности на водоемах. Ледообразование на реках и озерах края началось поздно, зимний покров ещё не достаточно прочен, есть промоины и опасные участки. Есть реальная угроза провала людей и техники под лед.