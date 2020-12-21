Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 21 декабря 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 21 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 31334 человека. Из них вылечилось 26238 человек, скончался 193. За последние сутки в регионе выявили 340 новых случаев заболевания. До данным на вечер 20 декабря, получают лечение 4903 человека, из них в стационаре 2614, амбулаторно 2289. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 20 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 244, в Нанайском районе - три, в Хабаровском районе - восемь, в районе имени Лазо - четыре, в Комсомольске-на-Амуре - 34, в Николаевском районе - девять, в Верхнебуреинском районе - восемь, в Бикинском районе - 23, в Амурском районе - один, в Охотском районе - шесть.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.