«Выступим единым фронтом»: депутат Законодательной думы Хабаровского края рассказал о планируемых корректировках к 44-ФЗ

Инициатива о внесении изменений в закон о госзакупках принадлежит группе депутатов от ЛДПР, среди которых – депутат Законодательной думы Хабаровского края Денис Кром Фото: Предоставлено

В закон о госзакупках, который также известен как 44-ФЗ, планируют внести корректировки. Инициатива принадлежит группе депутатов от ЛДПР, среди которых - депутат Законодательной думы Хабаровского края Денис Кром. Парламентарий не стал открывать подробности предстоящих нововведений, однако поделился ключевыми моментами.

- Денис Андреевич, в строительной отрасли есть масса проблемных вопросов. Почему именно закон о госзакупках стал объектом пристального депутатского внимания?

- Накануне прошло совещание с участием министра строительства, министра экономического развития, министра финансов и замминистра ЖКХ. На повестке дня были вопросы, связанные с 44-ФЗ. На сегодняшний день этот закон затрагивает как предпринимательскую сферу, так и напрямую отражается на обычных людях, - начал объяснение депутат. - У нас в Хабаровском крае развивают краевой проектный институт, где сейчас работают 54 специалиста. Это немного. В проектных институтах работают от 200 до тысячи человек. Потому что там выполняют очень большой пласт работы. Сейчас вопрос: нужно ли расширять этот проектный институт?

На этом вопросе и нашлась точка соприкосновения с 44-ФЗ. Сейчас нельзя отдавать приоритетность единственному поставщику. По правилам нужно предположить первые, вторые, третьи торги. Допустим, ни на одни из них никто не заявляется. Потом проект подают на перерассмотрение - эта процедура, называемая госэкспертизой, длится от трех до шести месяцев. Специалисты смотрят, перерабатывают, заново выставляют на аукцион. Если торги опять дойдут до третьего звена и опять никто не заявится, а проект будет социально значимым и важным для края, то можно его отдать единственному поставщику.

- По опыту общения с застройщиками скажу, что к госэкспертизе у них вообще много вопросов. Даже больше, чем к проектировщикам.

- У проектировщиков в любом случае есть инструкции, например, как рассчитать снеговую нагрузку. Они пишут свою документацию на основании уже готовых регламентов и документов. Тем не менее проблемы в проектировании встречаются, и они актуальны даже не в части создания проектов. Я бы возложил ответственность на Государственную экспертизу. Не хочу никого обвинять, но зачастую предприниматели обращаются ко мне как к депутату с вопросом, почему рабочая документация фактически не бьется с объемами, то есть со сметами?

Если брать случай из практики, то выглядеть он будет так: открывают строители документацию, смотрят - нужно залить 800 кубов бетона, а в смете указан объем 600 кубов. Соответственно, и денег заложено на 600 кубов. Что в таком случае делать подрядчику? Если действовать по закону, то нужно подать на госэкспертизу, ждать от трех до шести месяцев решения. За это время он сорвет сроки и попадет в реестр недобросовестных поставщиков, с него сторнируют деньги, возникают другие негативные последствия. Чтобы этого не случилось, предприниматели недостающие объемы заливают за свой счет, как результат - уходят в минус.

- Я слышала и о таких вариантах, когда компания заявляется на аукцион, а потом, после проверки документов, ее отстраняют от торгов.

- И такие ситуации встречаются. Допустим, на аукцион выходят две и более компании, выиграла фирма «Икс», второй после него «Игрек». Они между собой борются, снижают цену - первый сбросил 20 процентов, второй - 30, первый - 32. Выигрывает торги с понижением в 32 процента компания «Икс». На втором этапе проверяют документы, на котором выясняется, что у компании «Икс» нет опыта подтверждения. Она автоматически уходит, а компания «Игрек» выходит вперед уже с ранее обозначенными потерями в 32 процента.

Но все предприниматели просчитывают прибыли и убытки! Допустим, посчитал бизнесмен, что сможет заработать на проекте 28 процентов. Из них 20 - это понижение сумм во время торгов, восемь - будущая прибыль. Если конкурент сбил цену, то и прибыль становится меньше. Такие ситуации запускают маховик, работа которого, в конечном счете, приводит к недостроям.

Сейчас состояние предпринимателей в строительной отрасли оставляет желать лучшего. Крупных застройщиков можно пересчитать по пальцам одной руки. У этих компаний есть большие долговые обязательства. В 2021 году хабаровских предпринимателей-застройщиков может совсем не быть. Тем не менее у нас появляются федеральные и краевые проекты, которые мы обязаны реализовывать.

- Возникает вопрос: кому строить? Может, зазывать крупных федеральных подрядчиков?

- Застройщиков с запада трудно привлечь в Хабаровский край. Дело в логистике - расходы на переброску техники с запада на Дальний Восток могут съесть всю прибыль. Поэтому идея зазывать федеральных застройщиков в край требует основательной проработки. Напомним, по 44-ФЗ участвовать в торгах может любой предприниматель. Например, застройщик в Санкт-Петербурге по итогам торгов получил заказ на строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре, потом посмотрел на карту, приехал в регион. На месте он не ищет подрядчика, а просто выходит на компанию, которая была на втором месте во время торгов, и предлагает ей достроить объект. Естественно, за меньшие деньги, чем стоимость контракта.

- Кстати, в Хабаровском крае есть хабаровский ипотечный жилищный кооператив. То есть под эгидой регионального правительства со 100-процентным долевым участием компания будет достраивать все недостроенные здания и сооружения. Как вы оцениваете создание такой структуры?

- Идея очень правильная. Тем более что его создание также поможет обеспечить загрузку краевого проектного института. Однако такой расклад сил может вызвать вопросы у сотрудников ФАС, прокуратуры и других структур. Тем не менее я намерен выйти на федеральный уровень с корректировками к закону о госсзакупках. План действий по этому поводу уже есть, однако раскрывать его пока рано.

Понятно, что это такая глыба льда, которую очень тяжело сдвинуть с места. Многие субъекты Российской Федерации пытались это сделать. Мы, может быть, чересчур амбициозны в этом плане, надеемся с поддержкой Михаила Дегтярева, Сергея Безденежных, Ивана Пиляева выполнить работу. Выступим единым фронтом, чтобы как-то склонить 44-й федеральный закон в сторону здравого смысла, - подытожил ход мыслей Денис Кром.