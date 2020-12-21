Виктор Федореев: «Бюджет Амурского района принят дефицитным, но свои социальные обязательства район выполнит» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Амурском районе Хабаровского края на этой неделе был утвержден бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Общий объем доходов районной казны – 2,086 млрд рублей, расходы – 2,094 млрд рублей. Дефицит составляет порядка семи с половиной миллионов рублей.

- Пандемия коронавируса повлияла на бюджеты всех уровней, было бы удивительно, если бы Амурский район вышел на профицитный бюджет. Однако весь депутатский корпус района и я, как депутат краевого парламента, уверен, что взятые на себя социальные обязательства район выполнит, - прокомментировал Виктор Федореев, депутат Законодательной думы Хабаровского края.

Такую уверенность парламентарию придает взятый краевыми властями курс на районы. Уже сейчас понятно, что выравниванию условий жизни в районах и крупных городах края будет посвящен весь следующий год.

- В Амурске и Амурском районе есть ряд проблем, собственно, как и во многих нестоличных поселениях. Так, большинство обращений, поступающих мне как депутату, касаются сферы ЖКХ, остро стоит вопрос обеспечения жильем детей-сирот, - продолжает Виктор Федореев. – Мы все прекрасно понимаем, что за короткий срок проблемы не решить, но начала появляться конкретика.

Кстати, в Амурском районе ведут хозяйственную деятельность несколько крупных горнодобытчиков. И, как отметил Виктор Федореев, бизнес признает свою социальную ответственность перед жителями и много делает для развития социально-культурной сферы.

- В районе планируется увеличить количество рабочих мест, в том числе за счет потребностей горно-добывающей промышленности. В 2021 году ожидается рост в строительной отрасли, что тоже положительно скажется на социально-экономической обстановке, - убежден депутат. – Свои коррективы накладывает тот факт, что в Амурском районе есть много труднодоступных поселений, но у главы района есть понимание, как здесь можно использовать всплеск интереса к «удаленным» специалистам.

В целом, заключил Виктор Федореев, 2021 год может и должен стать для района своеобразной стартовой площадкой для дальнейшего роста и развития.