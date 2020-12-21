Коллектив Департамента Росгидромета по ДФО поздравляет жителей региона с наступающим Новым годом!

Пусть опорой в жизни будут надежные друзья, родные и близкие

Департамент Росгидромета по Дальневосточному Федеральному Округу поздравляет всех жителей Хабаровска и Хабаровского Края с наступающим Новым годом!

Желаем Вам арктического здоровья, мечты бескрайней, как северные просторы. Чтобы на горизонте были только победы, а компас удачи указывал верную дорогу.

Пусть опорой в жизни будут надежные друзья, родные и близкие. Здоровья Вам и благополучия, больших свершений и открытий в Новом 2021 году.

Коллектив Департамента Росгидромета по ДФО.