Хабаровский край встал на путь финансового оздоровления Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

За полгода Хабаровский край снизил госдолг на 4,5 миллиарда рублей. Такие данные опубликовал Минфин РФ. Согласно этой информации, государственный долг Хабаровского края в течение последнего года был самым большим среди субъектов ДФО.

К слову, на момент назначения Михаила Дегтярева в Хабаровский край госдолг достиг рекордной суммы в 59,5 миллиарда рублей. Цифры приведены по состоянию на 1 августа 2020 года. В исследовании РИА в рейтинге за девять месяцев 2020 года Хабаровский край по уровню долговой нагрузки был на 70 месте среди субъектов РФ. Уровень в структуре госдолга коммерческих (дорогих) кредитов, накопленных за предыдущие годы, - один из самых высоких в стране (67%). Это третье место после Псковской и Курганской областей. При этом более половины российских регионов вообще не берут займы в банках, только государственные кредиты под низкий процент.

Однако новая команда региона уже добилась ощутимого улучшения ситуации. Со своей стороны глава Хабаровского края отметил, что если руководство страны примет политическое решение заместить бюджетными кредитами коммерческие, то он обязательно об этом расскажет.

Напомним, в 2021 году бюджет Хабаровского края будет дефицитным. Информацию озвучил врио губернатора края Михаил Дегтярев во время пресс-конференции по итогам первых 100 дней работы. Судя по последним заявлениям главы региона, специалисты из его команды и дальше будут работать над снижением госдолга.

- Мы в этом направлении работаем, это не делается за один день. Очень серьезное финансовое наследство нам оставлено, есть проблемы, - отметил Михаил Дегтярев.

На сегодняшний день краю удалось избавиться от уплаты бюджетных кредитов на сумму 1,1 миллиарда рублей путем взаимодействия с Минфином. На обслуживании госдолга региональная казна сэкономила 200 миллионов рублей. Помогла в этом работа с казначейством по краткосрочным займам.

Бесконтрольный рост госдолга - это крайне опасное явление для экономики региона. Затраты на его обслуживание вынуждали власти на протяжении долгих лет сокращать расходы по другим статьям. Так, в начале этого года только на выплату процентов (даже не основной суммы долга) бюджет Хабаровского края тратил по несколько миллиардов рублей.

Причины накопления госдолга в предыдущие годы также озвучил год назад при рассмотрении проекта бюджета бывший глава краевого минфина Александр Кацуба. Он отметил, что не только Хабаровский край попал в эту ситуацию, с 2012 года выполнявший важные задачи, связанные с реализацией майских указов президента РФ. Так, на выполнение 11 майских указов федеральный бюджет возместил 53 миллиарда рублей, но 130 миллиардов рублей легли на плечи Хабаровского края. Получился дисбаланс: собственные доходы, как бы и что бы ни делалось, оказались меньше расходов на 15 процентов.