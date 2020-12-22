Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 22 декабря 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 22 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 31675 человек. Из них вылечилось 26749 человек, скончались 196. За последние сутки в регионе выявили 341 новый случай заболевания. До данным на вечер 21 декабря, получают лечение 4730 человек, из них в стационаре 2621, амбулаторно 2109. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 21 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 190, в Комсомольске-на-Амуре - 14, в Хабаровском районе - 67, в Бикинском районе - 10, в районе имени Лазо - 19, в Нанайском районе - 31, в Николаевском районе - один, в Верхнебуреинском районе - четыре, в Амурском районе - один, в Ванинском районе - три, в Вяземском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.