Без бюрократии: депутат Законодательной думы Хабаровского края рассказал, как выстраивает работу с чиновниками

Денис Кром считает, что залог успеха – настойчивость и взаимное уважение Фото: Законодательная дума Хабаровского края

С Денисом Кромом, депутатом Законодательной думы Хабаровского края, мы говорили о том, как складывается работа народного избранника с мэрией Хабаровска.

- Вы избраны от Центрального района города Хабаровска. Это один из самых густонаселенных и, скажем так, наименее проблемный район. С какими вопросами к вам обращаются жители?

- Больше небольших, бытовых вопросов, касающихся повышения уровня комфорта. Знаете, я очень хочу, чтобы именно такие проблемы стали основными. Когда речь идет не о глобальных темах - не проведен газ, старая котельная, разбитая дорога, а о повышении качества жизни.

Иной раз обращаются с просьбой переставить скамейку на более удобное место или урну установить. Первое время я думал: я - депутат краевой думы, представитель законодательной ветви власти, причем здесь урна? Потом понял: людям все равно, к какой ты ветви относишься, ты - представитель власти, так что помогай, чем можешь.

- Чувствую, что вам приходится очень тесно работать с городской администрацией, чтобы помочь избирателям.

- Совершенно верно. С мэром Хабаровска Сергеем Анатольевичем мы работаем в очень тесном контакте. Нам не мешает разница в политических взглядах.

Причем зачастую мы бюрократические моменты даже не включаем. Да, встречаются обращения, которые требуют официальной переписки, подачи депутатского запроса, запросов администрации в иные ведомства.

Но те проблемы, которые можно решить по звонку, мы с Сергеем Анатольевичем решаем именно так. Идут навстречу и сотрудники комитета по управлению Центральным районом. Ведь в конечном итоге есть общая цель: сделать жизнь жителей края лучше.

Регулярно раз в месяц мы проводим собрание с жителями района. Недавно вместе с Михаилом Сидоровым, депутатом Хабаровской городской думы, проводили прием. Вот у меня на столе лежат бумаги как раз по тому приему - приходили обманутые дольщики. На территории Центрального района таких много. Были люди, пострадавшие от некоего застройщика ООО «Тополек», который должен был сдать в 2018 году дом, но до сих пор на месте дома котлован. Организация - банкрот. Будем разбираться, по этому объекту много вопросов.

- Пандемия сказалась?

- Если говорить об упомянутом выше застройщике, то там другие причины, сложившиеся еще до пандемии. А если говорить в общем, то строительная отрасль в отличие от многих не попала под ограничения. С другой стороны, там возникла кадровая проблема - в части иностранной рабочей силы. Нет рабочих, организация не успевает выполнить свои обязательства, в итоге срывает сроки исполнения контракта. Ко мне приходили и продолжают приходить с подобными проблемами застройщики.

- Пожинаем плоды. Согласитесь, что мигрантов привлекают, по моему опыту, не потому что они лучше местных работают, а потому что дешевле стоят?

- Отчасти. Не забывайте, что у нас в Хабаровском крае в принципе кадровый голод, во многих отраслях. Я знаю, что требуются специалисты на несколько крупных строек в крае. Но у нас нет таких специалистов! Да, там требуются очень узкие специалисты - например, сварщики-аргонщики. Но есть потребность и в других, более широко встречающихся специалистах.

Причем я вижу, что зарплаты у профессионалов, не будем говорить слово «ошеломительны», скажем - весьма и весьма впечатляющие. Это тяжелый труд, но он и оплачивается достойно.

- В рабочих кадрах действительно есть дефицит. По-моему, мы только-только начали преодолевать кризис девяностых-нулевых, когда для рабочего человека не было работы, о каком престиже профессии можно было говорить?

- А теперь время пришло. Я вижу, что министерство образования ведет большую работу в этом направлении, есть программы, повышающие интерес к рабочим профессиям. Вы правы, у нас порвалась связь поколений, и сейчас мы пытаемся ее восстановить. При отсутствии базы невозможно подготовить квалифицированного специалиста за пару месяцев. То есть из вчерашнего школьника мы по щелчку не сделаем крутого сварщика или бульдозериста. И оттого приходится восполнять дефицит привлеченными работниками.

Думаю, что сейчас тот момент, когда можно и нужно закладывать основу на будущее. Посмотрите, в Хабаровском крае человек практически любой рабочей профессии может найти себе работу с достойной зарплатой.

Я думаю, скоро жизнь в нашем крае заиграет новыми красками. На днях поздно возвращался с работы, смотрю на улицы и понимаю: у нас очень красивые места, красивые города и красивые люди. Ну не может, не должен такой край жить плохо.