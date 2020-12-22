«Тарилюкс» - стоматология высоких достижений!

Оригинальных идей - немало, время для реализации задуманного должно хватить...
Хабаровская стоматологическая студия «Тарилюкс» - это клиника для
пациентов от 16 лет, оказывающая полный спектр стоматологических услуг
(терапия, хирургия, ортопедия, ортодонтия, собственная зуботехническая
лаборатория, компьютерная томография, ортопантомограмма). При наличии
показаний, мы проводим лечение под седацией и наркозом.
Личный клиент-менеджер поможет вам сориентироваться в тонкостях лечения
и методик, ценовой политике, подберет наиболее комфортные условия
обслуживания. Такой набор услуг позволяет оказывать комплексное
стоматологическое лечение.
В августе 2013 года клиника «Тарилюкс» получила свидетельство на
товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированное в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ.
Ждем вас по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65. Тел.: 461-888