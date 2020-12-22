«Тарилюкс» - стоматология высоких достижений!

Оригинальных идей - немало, время для реализации задуманного должно хватить...

Хабаровская стоматологическая студия «Тарилюкс» - это клиника для

пациентов от 16 лет, оказывающая полный спектр стоматологических услуг

(терапия, хирургия, ортопедия, ортодонтия, собственная зуботехническая

лаборатория, компьютерная томография, ортопантомограмма). При наличии

показаний, мы проводим лечение под седацией и наркозом.

Личный клиент-менеджер поможет вам сориентироваться в тонкостях лечения

и методик, ценовой политике, подберет наиболее комфортные условия

обслуживания. Такой набор услуг позволяет оказывать комплексное

стоматологическое лечение.

В августе 2013 года клиника «Тарилюкс» получила свидетельство на

товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированное в Государственном

реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

Ждем вас по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65. Тел.: 461-888