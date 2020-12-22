«Тари Лэнд» - страна здорового детства!

Уникальный комплекс медицинских услуг для самых маленьких пациентов
Детская поликлиника «Тари Лэнд» – это уникальный комплекс медицины для
пациентов от 0 и до 16 лет. Тут и новейшие технологии стоматологического
лечения, в том числе под наркозом, и услуги узких специалистов (педиатр,
невролог, кардиолог, ортопед, офтальмолог), УЗИ и рентгендиагностика (у
нас есть современный японский аппарат, который делает снимки легких так
же качественно, как и снимки костей и суставов), функциональная
диагностика, вакцинация, лабораторные исследования, массаж, консультации
психолога и логопеда.
Взрослым и детям нравятся сказочные интерьеры поликлиники, где нет людей
в белых халатах, а только добрые феи.
Ждем вас и ваших малышей по адресу: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чера, 44М. Тел.: 467-555