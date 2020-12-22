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На здоровье

«Тари Лэнд» - страна здорового детства!

Уникальный комплекс медицинских услуг для самых маленьких пациентов
Евгения МОЛОТОВА
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Уникальный комплекс медицинских услуг для самых маленьких пациентов

Уникальный комплекс медицинских услуг для самых маленьких пациентов

Детская поликлиника «Тари Лэнд» – это уникальный комплекс медицины для

пациентов от 0 и до 16 лет. Тут и новейшие технологии стоматологического

лечения, в том числе под наркозом, и услуги узких специалистов (педиатр,

невролог, кардиолог, ортопед, офтальмолог), УЗИ и рентгендиагностика (у

нас есть современный японский аппарат, который делает снимки легких так

же качественно, как и снимки костей и суставов), функциональная

диагностика, вакцинация, лабораторные исследования, массаж, консультации

психолога и логопеда.

Взрослым и детям нравятся сказочные интерьеры поликлиники, где нет людей

в белых халатах, а только добрые феи.

Ждем вас и ваших малышей по адресу: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чера, 44М. Тел.: 467-555

ЗДОРОВЬЕКлиника года - 2021

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