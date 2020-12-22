В Хабаровском крае провели опасный эксперимент с горящей петардой в руке Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае провели опасный эксперимент с горящей петардой в руке. Однако целью этого мероприятия было не устрашение, а просто иллюстрация последствий неправильного обращения с пиротехникой. Напомним, перед Новым годом проводят профилактические мероприятия, напоминают о правилах личной и пожарной безопасности во время праздников.

Чтобы провести эксперимент, соорудили манекен Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В народе говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому сотрудники судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория ФПС по Хабаровскому краю» совместно с управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю наглядно показали, к чему приводит нарушение требований безопасности при запуске петард и фейерверков, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Последствия взрыва Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Чтобы провести эксперимент, соорудили манекен. Ему в «руку» вложили петарду, запуск которой должен осуществляться строго дистанционно. Специалист поджег фитиль, через несколько секунд раздался громкий хлопок. У настоящего человека в такой ситуации просто оторвало бы несколько пальцев, возможно, были бы и другие последствия для здоровья.

Взрыв может нанести серьезный вред здоровью Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Жителей региона убедительно просят быть предельно осторожными на новогодних праздниках при обращении с пиротехникой. В случае экстренной ситуации звоните по номерам «101» или «112».

Напомним, торговцев фейерверками проверяют в Хабаровске перед Новым годом. Цель рейдов - предотвратить возгорания в магазинах, где торгуют петардами и праздничными салютами, и происшествия при использовании пиротехнических изделий. Сотрудники пожарного надзора Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проводят с предпринимателями профилактические инструктажи и беседы.