Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 23 декабря 2020 года Фото: Администрация Хабаровска

По данным на утро 23 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 32014 человек. Из них вылечилось 27266 человек, скончались 196. За последние сутки в регионе выявили 339 новых случаев заболевания. До данным на вечер 22 декабря, получают лечение 4552 человек, из них в стационаре 2547, амбулаторно 2005. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 22 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 82, в Комсомольске-на-Амуре - 109, в Комсомольском районе - 17, в Амурском районе - 10, в Ульчском районе - 67, в Солнечном районе - один, в Ванинском районе - 32, в Верхнебуреинском районе - три, в Вяземском районе - 17, в районе имени полины Осипенко - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.