ДГК представила документальный фильм о судьбе ГОЭЛРО на Дальнем Востоке

Премьера заключительной серии 45-минутного документального цикла об истории электрификации дальневосточного региона с 1885 по 1945 год состоялась в День энергетика на официальном канале YouTube Дальневосточной генерирующей компании (входит в Группу РусГидро).

Фильм «План, каких не было: ГОЭЛРО» рассказывает о том, почему в пору индустриализации Дальний Восток не был охвачен масштабным государственным планом электрификации, одобренным VIII Всероссийским съездом Советом депутатов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов РСФСР 23 декабря 1920 года. Зритель узнает об особом пути развития энергетики на этой обширной территории в 1920 – 1930-е годы.

Документальный цикл создан Музеем энергетики им. В.П. Божедомова в 2020 году в сотрудничестве с Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН к 100-летию ГОЭЛРО, 15-летию АО «ДГК», 10-летию корпоративного музея энергокомпании. Он состоит из трех эпизодов. Каждый из них повествует о важных вехах в истории энергетики региона, с момента зарождения электрификации до суровых лет ВОв.

Все серии историко-документального цикла об электрификации Дальнего Востока доступны широкой аудитории:

- «Сила пара уходит в прошлое»;

- «План, каких не было: ГОЭЛРО»;

- «Великая Отечественная война: энергетика Победы».

Также в рамках празднования 100-летия Плана ГОЭЛРО в холле Музея энергетики им. В.П. Божедомова открыта фотодокументальная выставка «История энергетики России через историю РусГидро». Она создана в яркой стилистике художественного авангарда 1920-х годов и отсылает зрителя к творчеству выдающихся его представителей: Эля Лисицкого и Александра Родченко. Первыми с ней познакомятся сотрудники энергокомпании, работающие в очном режиме в одном здании с музеем. Все остальные желающие – уже после снятия ограничений, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.

Справка

Музей энергетики им. В. П. Божедомова создан АО «Дальневосточная генерирующая компания» при методической поддержке Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова. Открыт 20 мая 2010 года. Расположен в г. Хабаровске. Ежегодно его посещают тысячи гостей со всей России и из-за рубежа. Экскурсии для всех желающих и музейные занятия для школьников проводятся бесплатно. В 2016 году он удостоен награды «Лучший хранитель истории» по итогам конкурса Администрации г. Хабаровска. В 2018 году ему присвоено имя Виктора Петровича Божедомова – заслуженного энергетика и первого руководителя музея. В 2019 году стал лауреатом Всероссийского конкурса «Корпоративный музей».

АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (4 511,044 МВт / 12 626,190 Гкал в час) ТГК России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в Группу РусГидро. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем, 70 %. В 2019 году АО «ДГК» выработано 24,8 млрд кВт*ч электроэнергии и отпущено 21,02 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают около 10 тысяч человек. В ее состав входят 16 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха – Якутия), 1632 км тепломагистралей (в однотрубном исчислении).

ПАО «РусГидро» – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. Вырабатывает 70% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет 38 ГВт, в том числе, на Дальнем Востоке – свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.