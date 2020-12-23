Михаил Дегтярев лично проверил жалобы хабаровчан на Горбольницу №11 Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Михаил Дегтярев лично проверил жалобы хабаровчан на горбольницу №11 и поликлинику №11. Местные жители, с его слов, довольно часто оставляют в его аккаунте в Instagram негативные комментарии о работе этих учреждений. В рейд глава региона отправился прямо по прилету в краевую столицу из Москвы. Он решил убедиться, насколько серьезная ситуация складывается в больнице и поликлинике.

В рейд глава региона отправился прямо по прилету в краевую столицу из Москвы Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В Хабаровской горбольнице №11, где обслуживают жителей Индустриального, Центрального и части Железнодорожного районов краевого центра, развернуты 300 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. С мая этого года лечение в стационаре получили 2200 человек с диагнозами COVID-19 и «пневмония».

Как отметил главный врач КГБУЗ «Городская клиническая больница №11» Роман Цымбалюк, в медучреждении также оказывают экстренную помощь людям по хирургическому и гинекологическому направлениям. Он согласился с тем, что жалобы действительно поступают, и отметил, что оценить качество медицинских услуг в состоянии лишь эксперты. С его слов, все больные получают необходимые лекарства и процедуры по самым последним утвержденным методикам лечения нового коронавируса.

На сегодняшний день больница переполнена. Люди лежат даже в коридорах и в сестринских комнатах. Кого-то это устраивает - ссылаются на духоту в палатах, другим же, наоборот, мешают сквозняки. Медперсонал заверил, что как только освобождаются места в палатах, туда переводят больных, находящихся в коридоре.

Михаил Дегтярев также пообщался с пациентами, которые идут на поправку. Они рассказали об условиях и лечении, отметили, что с пониманием относятся к ситуации, претензий не озвучивают и надеются встречать Новый год дома, в кругу родных.

Врачи и медсестры так называемой «красной зоны» посетовали главе региона на несвоевременность стимулирующих выплат Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Врачи и медсестры так называемой «красной зоны» посетовали главе региона на несвоевременность стимулирующих выплат. Михаил Дегтярев вновь извинился перед медработниками за задержки перечисления денег за октябрь. Он отметил, что краевой минздрав нацелен на то, чтобы получатели надбавок за работу с зараженными деньги за декабрь получили до конца месяца.

- Удивительно, насколько глубоко вникает врио губернатора во все вопросы системы здравоохранения. Он знает цифры, понимает, кого и о чем спросить, открыт диалогу со всеми. Настолько, что иногда главные врачи с напряжением ждут - что же он скажет или о чем спросит, - поделился и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Отдельно коснулись и проблемы дефицита кадров. Врачи и средний медперсонал сейчас в основном работают на износ - сменами сутки через сутки. Больница укомплектована кадрами врачей на 100% только с учетом того, что большинство из них работают на две или три ставки. Пандемия нового коронавируса значительно обострила эту проблему.

В поликлинике №11 обслуживают более 100 тысяч человек. При этом из 56 ставок участковых терапевтов закрыты только 23. Большинство врачей сами перенесли COVID-19. Жители города, прикрепленные к этой поликлинике, жаловались, что не могли вызвать врача на дом, долго ждали в регистратуре и на приеме.

Врачи и средний медперсонал сейчас в основном работают на износ – сменами сутки через сутки Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Как рассказала Ольга Костина, главный врач поликлиники №11, часть проблем уже решили. Например, время ожидания в очереди в регистратуру сократилось до 20 минут, развели потоки пациентов. В медучреждении теперь есть регистратуры для узких специалистов и для терапевтов. На сегодняшний день работают четыре выездные бригады. Задержка выезда врачей на дом составляет сутки. Другими словами, если к пациенту не приехали на вызов в тот же день, обязательно приедут на следующий.

В амбулатории Михаилу Дегтяреву показали пункт выдачи лекарств, назначаемых амбулаторным пациентам, рассказали о работе по новой методике с использованием «калькулятора пневмоний».

По итогу визита в медучреждения Михаил Дегтярев дал свою оценку ситуации:

- Проблемы есть, но в целом оцениваю состояние дел как положительное. Остро ощущается нехватка кадров. На это обращают внимание не только медработники, но и сами пациенты. Будем серьезно работать над этим. Необходимо всю систему здравоохранения перенастраивать на дружелюбный лад, - подчеркнул врио губернатора.