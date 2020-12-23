Откройте окно в мир международного бизнеса!

Всегда для общения с предпринимателями открыта директор центра Анастасия Молокова

Успех любит амбициозных. Даже если вы делаете первые шаги в бизнесе, почему бы не поставить себе самые смелые цели? Например - продвижение своей продукции не только за пределы Хабаровского края, но и на зарубежные рынки? Тем более что возможностей для этого сегодня гораздо больше. Причем с государственной поддержкой.

Например, ООО «Дальневосточная торфяная компания», которая занимается производством высококачественных и эффективных удобрений нового поколения - торфяного субстрата и органического улучшителя почвы, сегодня активно поставляет свою продукцию на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Директор ООО «Дальневосточная торфяная компания» Александр Тимофеев отмечает, что такого успеха удалось достичь в том числе и благодаря помощи Центра поддержки экспорта Хабаровского края.

При содействии Центра поддержки экспорта Хабаровского края у компании появился новый современный сайт на английском языке. И бренд компании стал узнаваемым за рубежом, ее продукцией заинтересовались в Китае, Южной Корее и Японии. Но дело не только в сайте.

Коммуникации на международном уровне, в ходе зарубежных презентаций Хабаровского края, международных бизнес-миссий, форумов и других мероприятий различного формата значительно повысили узнаваемость компании.

- Сегодня мы уже вышли на уровень, когда компания получает персональное приглашение на международное мероприятие от организаторов, - отмечает Александр Тимофеев.

Такого уровня развития достигло предприятие при поддержке Центра экспорта. И это результативное сотрудничество компания продолжает. Как продолжают его и другие компании, у которых тоже складывается вполне успешная история покорения зарубежных рынков.

Центр поддержки экспорта Хабаровского края был создан в 2011 году. Сегодня он является, по сути, «единым окном» для экспортно ориентированных компаний региона.

Новым импульсом по усилению мер поддержки экспортеров по всей стране стало создание в 2015 году Российского экспортного центра, который вошел в динамично развивающуюся группу «Внешэкономбанка». ЦПЭ Хабаровского края сейчас - это региональный проект Российского экспортного центра по поддержке экспортеров. С 2020 года Центр экспорта края был полностью модернизирован и сейчас представляет собой отдельную автономную некоммерческую организацию со штатом высококвалифицированных специалистов в области международных экономических отношений, в сфере таможенного законодательства и международного права. Для решения серьезных задач в интересах предприятий Хабаровского края, стремящихся выйти на зарубежные рынки, ЦПЭ имеет возможности привлекать экспертов и консультантов и на условиях аутсорсинга.

- Наши партнеры отмечают высокое качество работы ЦПЭ, - подчеркивает его директор Анастасия Молокова. - Компании особенно дорожат тем, что Центр оказывает не единичные услуги, а осуществляет полный цикл сопровождения на всем экспортном пути - от создания идеи и формирования экспортного профиля компании до заключения контрактов с зарубежными контрагентами и оформления грузов на таможне. В крае сложилось экспортное сообщество, с которым мы находимся в постоянном диалоге.

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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Каждая компания, которая начинает сотрудничать с ЦПЭ, получает своего персонального менеджера, к которому можно обращаться по любым вопросам. Всегда для общения с предпринимателями открыты и директор центра Анастасия Молокова, и ее заместитель Илья Сычев. Более того: именно с диалога с ними начинается работа с каждой компанией, обратившейся в центр. Ведь очень важно именно на старте экспортной деятельности совместно определиться, какие этапы предстоит пройти, какими приоритетами руководствоваться.

- Преимущественно мы работаем с представителями малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными в Хабаровском крае, - подчеркивает Анастасия Молокова. - Именно для них предусмотрены бесплатные меры государственной поддержки. Но в Центр экспорта также может обратиться любая компания из нашего региона. В этом году мы плотно сотрудничали и с заводом «Дальэнергомаш», который занял первое место в номинации «Экспортер года» в сфере высоких технологий в категории «Крупный бизнес», и с заводом «Дальхимфарм» по поиску новых рынков сбыта, с компанией ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» по прохождению процедуры сертификации в Японии.

Новичкам в сфере внешней торговли, у которых нет опыта экспортной деятельности, но есть продукт, который они планируют продвигать за рубеж, прежде всего помогают определиться с выбором стран для внешнеэкономической деятельности, адаптировать продукцию или услугу к потребностям и особенностям внешнего рынка.

Тут важно понять, в какой стране предложение найдет отклик, видоизменить соответствующим образом упаковку (если речь идет о товаре), подключить элементы продвижения и поиска партнеров. В этом смысле помощь Центра будет самой квалифицированной, потому что его специалисты анализируют опыт множества компаний подобного направления, они могут определить свободные ниши для новичка, оценить потенциал его продукта.

- Если речь идет о сложном, уникальном продукте, мы проводим маркетинговые исследования, к которым подключаем профильные организации, - говорит Анастасия. - И по их результатам принимаем решение: какая страна окажется в этом случае наиболее перспективным рынком.

Затем для компании формируют так называемый экспортный профиль: готовят и переводят на иностранные языки презентационные материалы, готовят коммерческие предложения, оказывают помощь в создании или модернизации сайта на иностранном языке, организуют встречи и переговоры с иностранными партнерами.

Оказывается, есть такая уникальная услуга, как размещение материалов компании на электронных торговых площадках, в том числе специализирующихся на тех или других направлениях бизнеса и ориентирующихся на определенные рынки сбыта, на тот или иной ценовой сегмент. Электронная коммерция сегодня - очень перспективное направление, которое позволяет нашим компаниям работать на мировой уровне как в секторе B&B, так и в B&C. Сегодня Центр экспорта размещает свои компании на таких востребованных мировых электронных площадках как Alibaba, All.biz, Etsy, Ebay, Fordaq.

Есть и успешные кейсы - так производитель полиграфической продукции (наклейки для ногтей) для beauty-сферы из Хабаровска ООО «Голиаф» успешно продает свою продукцию с площадки Etsy в Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Канаду, Испанию, Австралию, Новую Зеландию, Германию, Италию и Израиль. И таких примеров много.

Возможности e-commerce в современном мире стирают географические границы стран и дают возможность осуществлять продажи по всему миру. Интересный факт, что покупатели все чаще ищут товары в интернете за пределами своей страны. Фактически, 57% онлайн-покупателей сообщили, что за последние шесть месяцев совершали покупки онлайн в зарубежных интернет-магазинах.

Такой инструмент, как электронная торговля, подойдет и крупным оптовым производителям, и хэнд-мэйдерам, которые создают уникальный штучный продукт. Все, что нужно, - это обратиться в Центр экспорта, специалисты подберут вам подходящую электронную площадку, совершенно бесплатно создадут торговую витрину с вашим брендом и обеспечат маркетинговое продвижение, а вам останется только отгружать свою продукцию по запросам иностранных покупателей и получать прибыль от расширения рынков сбыта и растущего спроса на вашу продукцию.

Когда компания выходит на заключение экспортного контракта, Центр поддержки экспорта сопровождает сделку с участием своего таможенного брокера, который консультирует по всем вопросам на этапе оформления грузов. Специалисты ЦПЭ участвуют в подготовке и экспертизе экспортного контракта, в случае сложностей с оформлением документов - привлекают к работе юристов, оказывают компании содействие в поиске и подборе иностранных партнеров.

- Как правило, мы находим не менее десяти компаний, которые подтверждают свою заинтересованность и готовность сотрудничать с нашим предпринимателем, - отмечает Анастасия Молокова. - Далее наш экспортер продолжает переговоры и согласовывает условия сделки.

ВАШУ ПРОДУКЦИЮ ЖДЕТ УСПЕХ!

Благодаря своему географическому расположению Хабаровский край тесно сотрудничает со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Чаще всего товары и услуги компаний из Хабаровского края востребованы в Китае. Сейчас на лидирующие позиции выходит Казахстан. Традиционными внешнеторговыми партнерами наших компаний также является Республика Корея и Япония.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире и на внешних экономических рынках Хабаровский край сохранил положительные показатели внешнеторгового оборота. Более того - по отдельным направлениям экспорта даже отмечается прирост.

По итогам первого полугодия 2020 года внешнеторговый оборот Хабаровского края увеличился почти на 5% к уровню аналогичного периода 2019 года и составил более миллиарда долларов США, при этом доля экспорта приблизилась к 800 миллионам долларов.

Наши предприниматели успешно экспортируют даже косметику! Неплохо пошел экспорт местной термальной воды в Казахстан, его планируют расширить и отправлять продукцию еще и в Китай и Республику Корея. Демонстрируется интерес зарубежных партнеров к продукции наших умельцев, так что местный «хэнд-мейд» тоже имеет шансы для выхода на международную арену: специалисты ЦПЭ помогут найти дополнительных потребителей, сертифицировать продукцию, расширить сбыт и даже сделать его оптовым - причем бесплатно.

Как только откроются границы, вновь популярными станут туристические продукты, предлагаемые бизнесом Хабаровского края. Кроме того, наш регион позиционируется как высокотехнологичный, поэтому все более востребованы услуги наших специалистов в сфере IT-технологий (автоматизация процессов производства, программное обеспечение, IP-телефония и другие), в продвижении контекстной рекламы. Стоит попробовать - и совершенно реально, что вашим продуктом заинтересуются зарубежные заказчики, такой опыт уже есть у наших земляков - компания White Soft из Хабаровска оказывает IT-услуги для крупных японских корпораций.

При этом широкий перечень услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства края оказывается бесплатно. А некоторые - сертификация, акселерационные программы, регистрация торговых наименований за рубежом, работа по созданию и модернизации сайтов, маркетинг - на условиях софинансирования: 80% затрат несет ЦПЭ, 20% - сама компания. Предприниматели, уже имеющие опыт сотрудничества с ЦПЭ, создающим для них самые комфортные условия, оценивают его очень высоко и становятся постоянными клиентами Центра. И Центр гордится их успехами.

Естественно, предприниматели, начинающие пробовать себя в экспорте, нуждаются в постоянном обучении. И ЦПЭ оказывает им информационно-консультационные услуги по вопросам экспортной деятельности, организует проведение экспортных семинаров АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ», оказывает содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности в зарубежных странах.

Хороший опыт дает участие в международных выставочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом, в международных бизнес-миссиях. В помощь экспортерам - вебинары и круглые столы, конференции и форумы, семинары и мастер-классы. Это - та самая «удочка», которая не менее важна, чем «рыбка» - сиюминутная финансовая помощь от государства. При том комплексном сопровождении, которое предоставляет ЦПЭ, дальнейший успех предпринимателя в сфере экспорта становится более реальным и ощутимым.

ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ БИЗНЕС - ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОДДЕРЖКИ

Пандемия почти всех заставила перейти в онлайн. Как оказалось, это очень продуктивно! С учетом мер «антиковидной» государственной поддержки, компании-экспортеры не утратили завоеванных ранее позиций. Работа в этих условиях придала такому инструменту, как электронная торговля, новый мощный импульс, и, по прогнозам, в 2021 году каждая третья сделка в мире будет осуществляться посредством электронной коммерции.

ЦПЭ тоже оценил возможности, которые дает интернет, перенеся в онлайн-формат многие обучающие программы, оформление всевозможной документации, встречи, выставки и тому подобное. При этом получается еще и прилично экономить на тех же командировочных расходах.

Успешным оказывается онлайн диалог с зарубежными партнерами. От таких комфортных инструментов не откажутся и после снятия карантинных ограничений.

Несколько изменилось регулирующее федеральное законодательство - и в 2021 услуги ЦПЭ будут предоставляться в виде так называемых «коробочных решений» для различных категорий бизнеса.

- Мы, например, будем формировать кейсы для начинающих экспортеров, которым сразу будем предоставлять комплекс услуг по консультированию и сопровождению, - объясняет Анастасия Молокова. - Будут «коробочные решения» для имеющих опыт работы на зарубежных рынках, которым требуется поддержка на определенных этапах. Будет комплексная поддержка для компаний, которые намерены масштабировать свою деятельность.

Появятся и новые услуги - по сопровождению переговорного процесса, доступу российских компаний к запросам иностранных покупателей, подход к каждой компании будет индивидуальным. А успех будет общим - достижение максимального уровня результативности в развитии экспортной и внешнеэкономической деятельности. Выиграют все участники процесса.

Алена ПОЛЯНСКАЯ.

Центр поддержки экспорта Хабаровского края:

Адрес: г. Хабаровск, ул. Истомина 51А, офис 705

Тел: +7 (4212) 77-01-22, +7(4212) 35-84-45

E-mail: info@khabexport.com

Сайт: khabexport.com

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