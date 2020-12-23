Трансляция «Прямой линии Михаила Дегтярева» 23 декабря 2020 года Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 23 декабря 2020 года, пройдет «Прямая линия с Михаилом Дегтяревым». Это будет своего рода подведение итогов уходящего года и планирование задач на 2021 год. И первое, и второе глава региона собирается сделать при поддержке жителей региона. Обратиться к врио губернатора края Михаилу Дегтяреву смогут все желающие, начиная с 21 декабря и в течение сегодняшнего дня с девяти до 18 часов.

- Задать вопрос или обозначить проблему можно по телефону 8 (924) 104-4-471, пожалуйста, отправляйте сообщения в WhatsApp или в виде SMS. Также оставить вопросы главе региона можно по телефону 8 (4212) 40-22-22 (звонок), - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Присоединиться к пресс-конференции также могут все желающие. Проводить ее будут в режиме онлайн. Трансляция будет доступна по ссылке. Выступление также организуют на телеканалах «Губерния», «Россия 24», ТК «Хабаровск» и «6ТВ».