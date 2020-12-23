Ледовые скульптуры украсят три площади Биробиджана

Накануне в областном центре стартовал международный конкурс ледовых скульптур "Хрустальная минора - 2020". Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Накануне в областном центре стартовал международный конкурс ледовых скульптур «Хрустальная менора - 2020». Как и в прошлом году, организатором традиционного мероприятия, посвященного новогодним праздникам, выступило областное управление культуры.

ВОТ ТАКАЯ ЩУКА!

Несмотря на коронавирус, творческое состязание на свежем воздухе в Биробиджане решили не отменять. Местом для воплощения зимних фантазий были выбраны три площадки областного центра - Ленина, Дружбы и городского Дворца культуры. Специалисты коммунального предприятия «Чистый город» заблаговременно привезли ледовые блоки и установили елки на этих участках городской территории.

После торжественной церемонии открытия более двадцати конкурсантов приступили к созданию авторских произведений в рамках темы «Ледовая фантазия». Корреспондент «КП»-Хабаровск» побывал на всех трех площадях, где ведется художественная обработка льда.

Возле городского Дворца культуры появилось несколько практически законченных авторских произведений, среди них - изваяние щуки. Прохожие с удовольствием фотографируются на фоне легко узнаваемого сказочного персонажа.

Возле городского дворца культуры появилось несколько практически законченных авторских произведений, среди них - изваяние щуки. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Я словно в детство попала. Сразу вспоминаешь «по щучьему велению, по моему хотению». Когда здесь все будет закончено, приду сюда вместе со своими детьми. Еще бы снега побольше высыпало, чтобы на санках можно было прокатиться, - поделилась своими впечатлениями жительница областного центра Светлана.

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ

Кипит работа под открытым небом и на площади Ленина. Используя специальный инвентарь, участники конкурса «Хрустальная менора» преодолевают сопротивление материала и придают глыбам льда намеченную форму.

- Меня зовут Мария, я из Биробиджана. Также в нашей команде Анастасия, она впервые участвует в таком состязании. Мы с ней делаем две скульптуры. Из-за коронавируса мастера из Китая не приехали, и нам разрешили увеличить количество авторских работ. Вот эта скульптура будет называться «Водная стихия», а соседняя - «Котовасия». Надеемся занять призовое место, приложим для этого все усилия, - рассказала биробиджанка Мария.

Используя специальный инвентарь, участники конкурса "Хрустальная менора" преодолевают сопротивление материала и придают глыбам льда намеченную форму. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Не так много участников наблюдается пока на площади Дружбы, но, как заверил корреспондента «КП»-Хабаровск» биробиджанец Сергей (один из конкурсантов), остальные творцы скоро подойдут. Оригинальных идей - немало, время для реализации задуманного должно хватить...

Как сообщили организаторы конкурса «Хрустальная менора - 2020», подведение итогов состоится после 25 декабря. Всего будет разыграно три призовых места. Но главным подарком для всех биробиджанцев и гостей города станет праздничное настроение, вызванное появлением в столице ЕАО рукотворной зимней красоты.