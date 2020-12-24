По данным на утро 24 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 32359 человек. Из них вылечилось 27774 человека, скончались 198. За последние сутки в регионе выявили 345 новых случаев заболевания. До данным на вечер 23 декабря, получают лечение 4387 человек, из них в стационаре 2506, амбулаторно 1881. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.По данным на вечер 23 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 218, в Ванинском районе - 29, в Комсомольске-на-Амуре - 28, в Вяземском районе - 21, в Комсомольском районе - два, в Верхнебуреинском районе - два, в Нанайском районе - три, в Хабаровском районе - 18, в Николаевском районе - 12, в Охотском районе - 10, в Амурском районе - один, в Бикинском районе - один.Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.