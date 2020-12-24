В среду, 23 декабря прошла вторая «Прямая линия с Михаилом Дегтяревым». Врио губернатора в течение полутора часов отвечал на вопросы журналистов и остальных жителей Хабаровского края. Не всем удалось обратиться к главе региона в прямом эфире, но ответ они все равно получат – Михаил Дегтярев поручил по каждому незаданному вопросу подготовить квалифицированный ответ.- Подобный формат в период социального дистанционирования и других ограничений очень нужен, в первую очередь – самой исполнительной власти. Потому что это та самая обратная связь, без которой невозможно эффективное управление регионом, - считает Галина Кононенко, председатель Хабаровского краевого объединения профсоюзов. – По заданным вопросам сразу становится понятно, где есть проблемы.Решить «все и сразу», отмечает эксперт, конечно, не получится. Но есть ключевые проблемы, которые требуют оперативной реакции. И благодаря подобным «прямым линиям» власти получают сигнал: вот тут у нас хорошо, а здесь горит и надо срочно тушить.- Есть системные проблемы, которые глава края может выявить на основании отчетов министерств и иных ведомств. А есть точечные, о которых могут рассказать только те, кто с ними столкнулся на собственном опыте, - продолжает Галина Анатольевна. – Во время прямой линии выявилось несколько, например, проблема с лекарственным обеспечением. В целом у меня осталось позитивное впечатление от диалога Михаила Дегтярева и жителей края. Ответы он давал коротко и по делу, было очевидно, что человек погружен в повестку и знает, о чем говорит.Кстати, те, кто смотрел видео-трансляцию, наверняка отметили, как сосредотачивались профильные министры, когда звучал какой-то проблемный вопрос из их сферы ответственности. Члены правительства уже по первой прямой линии поняли, что ответы давать придется и «водой» не отделаешься. К тому же глава края не просто поручает проработать тему, а ставит ее на свой личный контроль.Ожидается, что такой формат общения глава края продолжит и после того, как будут сняты все ограничения. Все же Хабаровский край – очень большой, и у каждого его жителя, независимо от места проживания должна быть возможность прямо спросить у первого лица «А что вы сделали, чтобы моя жизнь стала лучше?».