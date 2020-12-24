В краевой Законодательной думе прошло заседание комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. На повестке дня стояло три законопроекта. Каждый из них важен по-своему. Однако, наибольший интерес, по нашему мнению, представляет законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме».Краткое содержание инициативы изложил председатель комитета, депутат Законодательной думы Хабаровского края Виктор Лопатин.- Предлагаемым законопроектом предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме», – рассказал он. – В настоящее время продажа права на заключение договора о закреплении долей квот добычи рыбы и биоресурсов осуществляется по результатам ведения очных аукционов. Введение электронных торгов позволить не только сэкономить существенное количество средств, расходуемых на организацию очных аукционов, но и расширить круг участников, сделав торги тем самым более конкурентными.Депутат Законодательной думы Кирилл Цмакалов выразил сомнение в том, что электронные аукционы смогут избежать коррупционной составляющей.- Не приведет ли данная инициатива к тому, что рынок поделят между собой крупные игроки, - поинтересовался он.Виктор Лопатин отметил, что законопроект направлен на снижение коррупции в данном секторе экономики.- Проведение аукционов в электронной форме должно обеспечить информационную прозрачность, а также равный доступ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в торгах, - подчеркнул он.Комитетом рекомендовано законодательную инициативу поддержать.