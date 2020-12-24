В Хабаровске Олег и Ирина (все имена изменены - прим. ред.) ехали к тайнику, в который собирались спрятать наркотики. Закладку парочка сделала в гаражно-строительном кооперативе. Не знали подельники, что возле тайника их ждут сотрудники полицейского отряда особого назначения «Гром».Парочка опешила, требование выйти из машины проигнорировала. С замиранием сердец Олег и Ирина смотрели, как спецназовцы пытаются открыть двери авто. Первым пришел в себя мужчина. Он крикнул сидящей за рулем подельнице: «Дави их!» И вывернул руль в сторону полицейского. Машина больно ударила по спецназовцам, сотрудники получили травмы. Несмотря на это, сотрудники «Грома» продолжили операцию по задержанию закладчиков.СДАВАЙТЕСЬ И НИКТО НЕ ПОСТРАДАЕТОлег сдаваться не собирался, потому что знал: «светит» нехилый срок. Мужчина пошел ва-банк и достал предмет, похожий на осколочную гранату, выдернул чеку и кричал: «Я сейчас взорву здесь все», сдабривая речь бранными словами.Терпение спецназовцев лопнуло. Они достали табельное оружие и грозно предупредили, что выстрелят в кладмэнов в случае неповиновения. Только после этого Олег и Ирина вышли из машины с поднятыми руками.ОФИЦИАЛЬНООсколочной гранатой оказалась пиротехника для игры в страйкбол. Один из сотрудников спецотряда был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Сейчас с полицейскими все в порядке.- Следователем СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.Закладчикам грозит до десяти лет колонии.