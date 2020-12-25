По данным на утро 25 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 32701 человек. Из них вылечилось 28249 человека, скончались 199. За последние сутки в регионе выявили 342 новых случаев заболевания. До данным на вечер 24 декабря, получают лечение 4253 человека, из них в стационаре 2472, амбулаторно 1781. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.По данным на вечер 24 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 168, в Хабаровском районе - 68, в Комсомольске-на-Амуре - четыре, в Бикинском районе - один, в районе имени Лазо - семь, в Нанайском районе - 90, в Солнечном районе - один, в Вяземском районе - два, в районе имени Полины Осипенко - один.Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.