«Мы уже начали подготовку к Новому году. Хабаровск, давай вместе с нами!», - так начинается клип-поздравление, который сняли городские школьники. В видео собраны все современные молодежные тренды: TikTok, песня Дани Милохина «Дико тусим», съемка с переворотами, разный свет и простой, но очень запоминающийся текст. Осторожно: посмотрев клип, у вас появится новогоднее настроение, а песню будете напевать несколько дней.«Дико тусящие» хабаровские школьники веселятся под песню тиктокера с миллионной аудиторией Дани Милохина, которую он записал с золотым голосом России Николаем Басковым. Трек за считанные дни завирусился в интернете. Наши ребята оставили только музыку, а текст написали выпускники Хабаровского института культуры. Получилось не хуже: «Всюду гирлянды, зажигаем огни. Запах мандаринов - в школе мы не одни. Нам приносит радость, Новый год встречай, Хабаровск».- Хотели записать не стандартное видеопоздравление, а что-то интересное и новое. Идея пришла внезапно, дальше начали творить. Текст мы согласовали с Российским обществом авторского права. Дальше записали фонограмму, к процессу привлекали детей. Костюмы, антураж, постановку - все делали сами, - рассказала Светлана Рожина, главный специалист лаборатории дополнительного образования МАУ «Центр развития образования».К процессу создания видео подходили серьезно: сначала выяснили, что нравится современным школьникам, потом стали сводить все в единый сценарий. Основной площадкой для съемок стала гимназия №5. В процессе задействовано 25 детей в возрасте от восьми до 14 лет, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, заместитель градоначальника Елена Лагошина, глава управления образования Татьяна Матвеенкова, ректор ТОГУ Сергей Иванченко, директор гимназии №5, а также хоккеисты основного состава «Амура».- Для официальных лиц это был сюрприз. Мы просили каждого сказать свою фразу для новогоднего видео и больше ничего. Могли включить небольшой отрезок. Готовый продукт они увидели после публикации, отзывы только положительные. Мы хотели удивить, так и получилось, - добавила Светлана Рожина.На съемки видео, которое идет 2:30, потратили почти два месяца. Создатели клипа признаются: дети получали удовольствие во время съемок и получилось все так, как и задумывали.Авторские права на музыку: лейбл Dream Team Family, видео-ролик создан в МАУ «Центр развития образования», съемка/монтаж: @mihailkorobitsyn.