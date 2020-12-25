Глава Хабаровского края выступил с инвестиционным посланием. Михаил Дегтярев поручил экономическому блоку правительства региона поручено разработать пакет налоговых льгот малого и среднего предпринимательства.На сегодняшний день бизнесмены продолжают испытывать влияние пандемии, наблюдается сокращение реальных зарплат и доходов людей. Сама по себе ситуация не стабилизируется, нужны дополнительные меры. Для этого в правительстве подготовили план первоочередных действий, направленных на стабилизацию и восстановление отраслей экономики, малого бизнеса, поддержку доходов и занятости населения края в 2021 году.Содержимое плана также обсудят инвесторы, профсоюзы и предпринимательское сообщество, а 28 декабря 2020 года его рассмотрят на отдельном заседании.Кроме того, в сентябре 2020 года приняли Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Чтобы реализовать намеченные планы, нужен предпринимательский потенциал, наращивание частных инвестиций в новое производство, модернизация предприятий, вложения в инфраструктурные объекты.На сегодняшний день в крае функционируют три территории опережающего социально-экономического развития, действует преференциальный режим свободного порта Владивосток на территориях Ванинского и Советско-Гаванского районов, используют технологию размещения производства по механизму индустриальных парков. В инвестиционном портфеле края 338 проектов.За 2020 год ввели в эксплуатацию производственно-логистический комплекс на территории парка «Авангард», завод по производству водосточных систем из ПВХ (компания «ТН-Пластики»), завод по переработке рыбы в Николаевском районе (рыбопромышленная компания «Восточное») и первую очередь транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в порту Ванино (инвестор «Ванинотрансуголь»). Также заработала ТЭЦ в Советской Гавани мощностью 120 МВт.По оценкам специалистов, 2020 год в крае завершается с объемом инвестиций в основной капитал на уровне более 175 миллиардов рублей, с темпом роста 106% к прошлому году.- Мои поездки по районам края, встречи с предпринимателями, инвесторами показывают, что есть серьезные системные проблемы взаимодействия с инвесторами и бизнесом, - отметил в своем послании Михаил Дегтярев. - В 2020 году инвестиционный рейтинг края опустился до 63 места, в 2018 году край входил в 20-ку лучших регионов Российской Федерации (18 место). Могу обоснованно утверждать, что доверие бизнес-сообщества к институтам власти подорвано, накопились хронические недостатки в коммуникации с предпринимательским сообществом.Отметим также, что долгое время инвестиционный потенциал края последовательно снижался, бизнесы закрывались, уменьшалось количество предпринимателей и новых инвестпроектов. Во многом такая ситуация была обусловлена равнодушием властей и непониманием важности улучшения инвестклимата на территории региона. Теперь подобные вопросы находятся на особом контроле у руководства региона.Глава региона призвал коллег фундаментально перестроиться, сделать режим «дружелюбия» основополагающим принципом в работе с инвесторами, малым и средним бизнесом. Он уже поручил экономическому блоку правительства края завершить в первом квартале грядущего года комплексный аудит системы взаимодействия с инвесторами. Цель этого мероприятия – реформировать регламенты сопровождения инвестиционных проектов, механизмы оформления заявок на получение государственной поддержки.Коснулись также и создания системы и режима «одного окна» и единого цифрового офиса, цифровой системы управления инвестиционным развитием края. Глава региона озвучил шесть флагманских инвестиционных проектов, среди которых строительство инновационного технопарка в Хабаровске, создание спортивно-туристического комплекса «Хехцир», развитие Большого Уссурийского острова и территории питомника имени Лукашова в Хабаровске, создание Центра детского отдыха с использованием механизма концессии и проект развития краевой компании «Хабаровские авиалинии». Эти инициативы имеют коммерческое и общественное назначение. Но работа с ними должна предоставить необходимый опыт и компетенции, которые будем использовать для отладки режима «одного окна».В правительстве края приняли меры по стабилизации экономической ситуации в условиях пандемии. Пострадавшим предприятиям предоставлены налоговая и имущественная поддержка, льготное кредитование краевыми фондами поддержки, приостановлены контрольно-надзорные мероприятия и ряд других мер. Предпринятые меры помогли сохранить бизнес и рабочие места, избежать глубокого спада экономики. С 1 января 2021 года для субъектов МСП будет действовать «инвестиционный налоговый вычет». Так получиться стимулировать вложения действующих компаний в обновление и модернизацию основных средств.Глава региона среди прочего отметил, что в Хабаровском крае не делят бизнес на своих и чужих. Власти региона делают все, чтобы в крае было комфортно заниматься предпринимательской и инвестиционной деятельностью.Сергей Боровиков, представляющий туристический комплекс «Воронеж»:- Правительство Хабаровского края настроено на серьезную работу и помощь инвесторам. На сегодняшний день мы плотно работаем с Агентством привлечения инвестиций. Это та структура, которая занимается решением проблем инвесторов. А у нас этих проблем предостаточно. Надеюсь, что вопросы, с которыми мы сталкивались последние пять лет, думаю, что с помощью агентства мы их решим.