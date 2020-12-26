По данным на утро 26 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 33044 человек. Из них вылечилось 28760 человек, скончались 199. За последние сутки в регионе выявили 343 новых случая заболевания. До данным на вечер 25 декабря, получают лечение 4085 человека, из них в стационаре 2392, амбулаторно 1693. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.По данным на вечер 25 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 282, в Комсомольске-на-Амуре - 24, в Хабаровском районе - 16, в Ванинском районе - один, в Аяно-Майском районе - один, в районе имени Лазо - два, в Тугуро-Чумиканском районе - один, в Бикинском районе - один, в Солнечном районе - пять, в Советско-Гаванском районе - 10.Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.