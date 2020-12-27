В Хабаровском крае на утро 27 декабря, по данным краевого минздрава, зарегистрировано плюс 346 новых случаев. Выздоровели 502 человека. Тяжелых пациентов 41 и все на ИВЛ. Один человек скончался.Развернуто в целом по краю 3278 коек для лечения коронавирусных больных, свободно 924 койки.Если смотреть по районам, то наибольший прирост дали самые густонаселенные районы и города: Хабаровск – плюс 172, Комсомольск-на-Амуре – плюс 49, Хабаровский район – 29, Ульчский район – плюс 25, Вяземский – 19, город Амурск – 15, Советско-Гаванский район - десять, Солнечный район – девять, Ванинский – семь, Комсомольский – шесть, Нанайский – три и по одному заболевшему в им. Лазо и Верхнебуреинском районах.Нарастающим итогом с момента первого зафиксированного в Хабаровском крае заболевшего коронавирусом переболели 33 390 человек, выздоровели 29 262, скончались 200 пациентов. Находятся на лечении 3 928 больных, из них в стационаре 2354 , амбулаторно 1574.Напоминаем, что в Хабаровском крае продолжает действовать масочный режим - в общественных местах все жители обязаны надевать маску: транспорт, торговые точки, учреждения здравоохранения, образования и т.п. Учреждения культуры и заведения общепита работают, однако загрузка залов разрешена не более, чем на треть.