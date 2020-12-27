Накануне в Биробиджанском обществе слепых царило радостное оживление - членов этой общественной организации пригласили на традиционное новогоднее представление. В числе гостей был корреспондент «КП-Хабаровск».Нам простуда - не помехаУютное помещение городского общества слепых было украшено разноцветными снежинками, гирляндами и другими новогодними атрибутами. На сцене в актовом зале красовалась елка и плакат «2021». За столики с праздничными угощениями организаторы усаживали людей с дефектами зрения, среди которых преобладали представители старшего поколения. Баянист наигрывал веселые мелодии, в том числе из советских кинофильмов, кто-то с удовольствием подхватывал знакомые куплеты.- Несмотря на коронавирус и пневмонию, мы решили провести новогоднюю встречу, продолжив многолетнюю традицию. Решили отпраздновать раньше, так как 31 декабря людей, занятых домашними делами, собрать непросто, - рассказала председатель Биробиджанского общества слепых Ирина Веселовская. - Мы подготовили мини-спектакль, посвященный встрече Нового года. Кроме Деда Мороза и Снегурочки, будут и другие персонажи - Коронавирус и Пневмония. В любительском представлении будут участвовать члены Биробиджанского общества слепых. У нас действует несколько объединений по интересам, в том числе Клуб веселых и находчивых, клуб \\"Хорошее настроение\\", театральная группа. Пусть актеры - не профессиональные, но зато фантазии, задора и оптимизма у слабовидящих - с избытком. Кстати, наши коллективы участвовали в дальневосточных творческих фестивалях среди людей с ограниченными физическими возможностями, везде нас тепло принимали. Мы делаем все возможное, чтобы биробиджанские слабовидящие имели возможность заниматься любимым делом в кругу друзей.Сгинь, нечистая сила!Вскоре занавес раздвинулся, и на сцене появились два персонажа, внешним видом напоминающие старуху Шапокляк из известного советского мультфильма. Как оказалось, это были Коронавирус и Пневмония - каждое из вредных сказочных существ имело опознавательную табличку.Началась шутливая перебранка, из которой стало понятно, что Коронавирус и Пневмония мечтают порезвиться по полной и в 2021 году. Но их планам помешал Дед Мороз, которого на сцене разбудила волшебным посохом Снегурочка. Главный новогодний персонаж пригрозил отправить отрицательных персонажей в вечный карантин, если они и дальше будут вредить людям. Это возымело эффект - Коронавирус и Пневмония пообещали, что не будут проказничать и попросились за праздничный стол. В зале зааплодировали.Ирина Веселовская, вдохновенно исполнившая роль Снегурочки, поздравила всех участников с наступающим новым годом, пожелав всем крепкого здоровья и отличного настроения. После небольшого концерта, где блеснули талантами самодеятельные артисты, состоялось дружеское чаепитие. Вокруг улыбались и шутили, расходиться никто не спешил.