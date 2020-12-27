Итоговая пресс-конференция Сергея Кравчука, мэра Хабаровска, состоялась в конце уходящей недели. Градоначальник рассказал, как обстоят дела в городе, какими успехами можно гордиться, что запланировано на 2021 год и, конечно, как Хабаровск готовится к Новому году. Публикуем ключевые моменты.Бизнес- В 2020 году в Хабаровске был создан ситуационный центр, благодаря которому было запущено 15 программ помощи малому и среднему бизнесу. В поддержку бизнеса было выделено около 600 миллионов рублей. По итогу года в Хабаровске зарегистрировано на 6% больше предприятий МСБ, чем в начале 2020 года, - это значит, что весной мы все сделали правильно, и в основном бизнес в Хабаровске сохранили, - сказал мэр.Дороги- В рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в новом году будет отремонтировано около 45 км дорог в городе, - сообщил Сергей Кравчук. - Реконструкция начнется на Тихоокеанской улице, там планируется расширение до 4 полос, построят подземные и надземные пешеходные переходы. Реконструкция пройдет на развязке Шелеста-Воронежская-Большая, отремонтируют дороги на улицах Халтурина, 1227 км и нескольких других улицах города.Общественная палатаВ ходе конференции мэру поступил вопрос о роли Общественной палаты в Хабаровске. Сергей Кравчук ответил, что создание такого органа – эпохальное событие, которым он гордится, - мы строим гражданское общество, многие решения принимает население, многие проекты и предложения вносит население, поэтому Общественная палата нужна. С помощью палаты ведется диалог с населением, обсуждаются важные вопросы. Например, если сейчас остро встанет вопрос введения платных парковок в городе, так как центральные улицы невозможно почистить от снега из-за припаркованных в три ряда машин, то это обязательно будет обсуждаться с горожанами именно через Общественную палату.СтройкиМэр ответил на вопрос о готовности Волочаевского лицея - объект уже готов и в 2021 году дети пойдут туда учиться. В планах строительство школы на улице Демьяна Бедного и в Северном микрорайоне.Сергей Кравчук также поделился мнением о нашумевшей стройке в парке Динамо. Напомним, общественность выступала против возведения на месте ветхих бараков многоквартирного жилого дома. Мэр сказал, что на данный момент от застройщика есть заявление на разрешение строительства гостиницы на этом участке. По поводу строительства жилого дома было лишь устное обращение.- Я считаю, что нельзя забывать про экономику и смотреть на проблему как волюнтаристы. Надо понимать и просчитывать, что нужнее городу и народу в первую очередь, гостиница или жилой дом, - добавил Сергей Кравчук.Финансирование спортивных клубовПри принятии бюджета на новый год были исключены некоторые статьи расходов, в том числе – финансирование спортивных клубов «СКА-Нефтяник» и «СКА-Хабаровск». Мэр объяснил, что пришлось исключать некоторые статьи расходов, иначе бюджет бы не приняли, и в 1 квартале 2021 года, когда бюджет будет корректироваться, ориентировочно к 1 мая 2021 года те 90 миллионов, которые у спортсменов убрали, вернутся к ним.Новый год к нам мчитсяСергей Кравчук отметил, что в этом году новогоднее оформление ему нравится больше, чем в прошлом. Около 600 светодинамических объектов сделано, порядка 60 катков залито по городу, парк Динамо в этом году особенно преобразился, а весь город сияет новогодними огнями.- Я встретился с посланником Деда Мороза с Великого Устюга, и он передал мне настоящие лапти и салфетку вологодского кружева, сплетенную народными умельцами из села Ноксеница, - рассказал Сергей Анатольевич. – Я передал для Дедушки Мороза календари на 2021 год с видами нашего Хабаровска.Кто знает, может Дедушка захочет лично убедиться, что Хабаровск в реальной жизни так же хорош, как и на фотографиях. Кстати, мэр передал совет от 92-летнего Мороза, как не болеть: нужно обливаться водой, тогда никакой вирус не будет страшен.