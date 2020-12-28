По данным на утро 28 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 32728 человек. Из них вылечилось 29643 человека, скончались 200. За последние сутки в регионе выявили 338 новых случаев заболевания. До данным на вечер 27 декабря, получают лечение 3885 человек, из них в стационаре 2348, амбулаторно 1537. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.По данным на вечер 27 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 186, в Хабаровском районе - 14, в Ванинском районе - 46, в Бикинском районе - 12, в Амурске - один, в Комсомольске-на-Амуре - 41, в районе имени Лазо - 15, в Верхнебуреинском районе - три, в Вяземском районе - 16, в Ульчском районе - один, в Комсомольском районе - один, в Советско-Гаванском районе - два.Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.