По данным на утро 29 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 34068 человек. Из них вылечился 29881 человек, скончались 200. За последние сутки в регионе выявили 340 новых случаев заболевания. До данным на вечер 28 декабря, получают лечение 3987 человек, из них в стационаре 2349, амбулаторно 1638. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.По данным на вечер 28 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 136, в Комсомольске-на-Амуре - 58, в Комсомольском районе - четыре, в Бикинском районе - 10, в районе имени Лазо - 14, в районе имени Полины Осипенко - шесть, в Ванинском районе - один, в Хабаровском районе - семь, в Николаевском районе - 49, в Солнечном районе - 20, в Ульчском районе - семь, в Охотском районе - 17, в Нанайском районе - шесть, в Верхнебуреинском районе - пять.Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.