Раннее утро, автобус №25 совершает первый рейс. Салон как обычно полон людей, пассажиры едут с окраины Хабаровска в центр. В 7:32 часа в автобус зашел мужчина и протянул деньги за проезд. Дальше между пассажиром и контролером завязалась потасовка, которая попала на видео и облетела все социальные сети.Судя по кадрам, после непродолжительного разговора, кондуктор и пассажир перешли в рукопашный бой. Двери автобуса открылись и пассажир силой выпихнул контролера из салона. Кондуктор повалил пассажира на снег и после непродолжительной потасовки зашел обратно в автобус. Мужчина остался на улице смотреть на удаляющиеся фары уезжающей машины.- Пассажир дал кондуктору купюру в одну тысячу рублей. Контролер сказал: «У меня нет сдачи, поищите другие деньги». Тогда пассажир дал 5000 рублей. Кондуктор и мужчина стали ругаться, потом случилась драка, - рассказал «КП-Хабаровск» один из очевидцев инцидента.Факт драки кондуктора с пассажиром подтвердили в администрации Хабаровска. Власти организовали проверку по факту инцидента.- С 05:33 видно, что потасовку начал пассажир. Об инциденте доложили по инстанциям, - прокомментировали в пресс-службе мэрии краевой столицы.По предварительной информации, проверку проводит полиция региона.