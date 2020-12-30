По данным на утро 30 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 34405 человек. Из них вылечился 30242 человека, скончались 202. За последние сутки в регионе выявили 337 новых случаев заболевания. До данным на вечер 29 декабря, получают лечение 3961 человек, из них в стационаре 2244, амбулаторно 1717. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.По данным на вечер 29 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 176, в Хабаровском районе - четыре, в Комсомольске-на-Амуре - 73, в Комсомольском районе -11, в Амурском районе - один, в Нанайском районе - 49, в Солнечном районе - один, в Верхнебуреинском районе - четыре, в районе имени Лазо - один, в Ванинском районе -17.Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.