Несмотря на коронавирус и введенные ограничительные меры, гражданская активность в Биробиджане не стихает. На передовой фронта борьбы с социальной несправедливость находится житель областного центра Георгий Нацвлишвили (он же - Гиви). Не проходит недели-другой, чтобы биробиджанский кузнец и блогер не провел очередную акцию, вызванную злободневными проблемами российского общества.Солдат не виноватНакануне Гиви оделся потеплее (мороз в Биробиджане крепчает) и энергично подошел к зданию, в котором находится пункт отбора на военную службу по контракту по Еврейской автономной области. В руках энтузиаст держал плакат с фотографией Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году открыл стрельбу по сослуживцам в одной из воинских частей Забайкальского края. Нижняя часть плаката содержала надпись: \\"Рамиль Шамсутдинов невиновен. Он защищал свою жизнь, честь и достоинство! В армии дедовщина происходит с ведома офицеров. Дедовщина убивает, калечит, ломает психику наших детей, которые пришли в армию защищать свое Отечество!\\".- С армейской службой я знаком не понаслышке. Я лично прошел через этот ад. Старослужащие сломали мне челюсть, я выжил с трудом. Кто-то стрелялся, кто-то вешался, не в силах вынести унижений и побоев в казарме. На одного убийцу в армии приходится как минимум десять самоубийц. С 1987 года по 2020 год ничего не изменилось - дедовщину не ликвидировали, - рассказал Георгий Нацвлишвили.А судьи кто?По его словам, место для пикета он выбрал не случайно. Именно из этого биробиджанского здания его призвали в Вооруженные Силы СССР более 30 лет назад. Тысячи земляков проследовали этим путем. Сколько за это время было сломано судеб молодых людей, вставших в солдатский строй, никому не сосчитать...- Я считаю, что приговор, вынесенный Рамилю Шамсутдинову, несправедлив. Были ли в суде присяжных мужчины, которые служили в армии? Прошли ли они лично через эту мясорубку (дедовщину) или знают о ней лишь по книгам и кинофильмам? Если нет, то как они могут его осуждать? - недоумевал Гиви.Проверять все казармыПикетчик пояснил, что дедовщину в армии искоренить очень просто. Для этого нужно наладить эффективный общественный контроль с правом беспрепятственного доступа проверяющих в воинские части в любое время суток. И тогда положительный результат будет обязательно.- Я готов вступить в дебаты с любым армейским начальником и доказать, что Рамиль Шамсутдинов невиновен. Виновны командир части, офицеры. Неужели никто не знал, что над ним издеваются? Почему не прекратили этого, допустили случившуюся трагедию? Пока мы не уничтожим причину (дедовщину), такие дикие истории будут повторяться. Униженные люди, загнанные в угол, будут защищать свою честь и достоинство всеми доступными способами, а это очень опасно, - подчеркнул биробиджанский кузнец и блогер.Гиви постоял с красноречивым плакатом возле военкомата полчаса, а затем пошел по улице Шолом-Алейхема, общаясь с прохожими. Кто-то из мужчин, вступивших в беседу, вспоминал свою армейскую службу и рассказывал леденящие душу истории, которым мог бы позавидовать мастер ужасов Стивен Кинг. По словам Георгия Нацвлишвили, одиночные пикеты против дедовщины в Биробиджане будут продолжаться - общество обязано отреагировать на злободневную проблему...