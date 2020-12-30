Жители Хабаровского края, как и вся Россия, перед Новым годом столкнулись с неконтролируемым ростом цен на продукты. Проблему осознают и власти, поэтому в регионе разработано соответствующее соглашение. Его цель - зафиксировать цены на ряд продуктов. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лично контролирует, как торговые сети выполняют обещания. С инспекцией глава региона посетил два магазина Комсомольска.ЦЕНЫ ДЕРЖАТНе все торговые сети края присоединились к соглашению о сдерживании цен на продукты. Например, такие обязательства взяла на себя сеть «Амба». В магазине зафиксированы цены на некоторые виды хлебобулочных изделий, сахар, муку, растительное масло, молоко и даже баранину.Михаилу Дегтяреву удалось пообщаться с рядовыми покупателями и узнать, какие проблемы волнуют людей на местах. Комсомольчанка Нина Приходько рассказала врио губернатора, что в целом расценки на основные продукты в этой сети ее устраивают. Однако пенсионерка заметила, что все же старается выбирать из ассортимента те, что подешевле. Например, она берет восстановленное молоко рязанского производителя, потому что продукция дальневосточных заводов дороже.После «Амбы» глава региона решил посетить магазин сети, которая еще не присоединилась к соглашению. Выбор пал на находящийся рядом «Самбери».- Мы побывали сначала в одной из торговых сетей, куда меня любезно пригласили администрация Комсомольска-на-Амуре и минсельхоз края. Но мною принято решение внезапно посетить магазин другой торговой сети, где ситуация намного сложнее, - сказал Михаил Дегтярев.«В ПУТИ»Во втором магазине наиболее ярко о повышении цен на продукты сказала полка с растительным маслом. Самая дешевая бутылка за 93 рубля вмещает не традиционный литр, а всего 800 миллилитров. Рядом был ценник на литровую бутыль - 109 рублей - однако в наличии товара не оказалось. Он, как извещала специальная табличка, «в пути».- Руководство сети приняло решение поставить такие наклейки, что в принципе дела не меняет. Масло по 109 рублей мы купить не смогли. Минимум - 117 рублей. То же и по другим позициям. Поэтому мы ждем, что все торговые сети подключатся к нашему соглашению, и по наиболее социально значимым товарам цены будем держать, - прокомментировал увиденное Михаил Дегтярев. - Есть поручение президента России, и мы в Хабаровском крае будем его исполнять.