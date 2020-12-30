Зависть - чувство, из-за которого люди могут пойти на немыслимые, порой даже страшные поступки. Это чувство может объединить врагов, развести родственников и поссорить друзей. Последний случай наш. Мы расскажем, как из зависти давние приятели могут убить, а потом без зазрения совести врать.Трое друзей - Олег, Петр и Максим (все имена изменены - прим. ред.) вместе работали в Комсомольске. Первые двое выбивали долги, третий был бизнесменом и заправлял всеми делами предприятия. Та самая зависть захватила умы Олега и Петра. Мужчины решили убить друга, чтобы получить доступ ко всей прибыли предприятия.Победители в номинации «Товарищи года» убийство продумали. Они наняли доморощенного киллера, у которого были серьезные проблемы с деньгами, и купили все для того, чтобы скрыть следы преступления. Или хотя бы попытаться.КУПИ РЫБУ ИЛИ УМРЕШЬВ декабре 2018 года Максим вернулся в Комсомольск из Сочи. На 18 число встречу бизнесмену назначили Олег и Петр, предлагали купить черную икру и рыбу осетровых пород. Рандеву было назначено в гараже, который арендовали завистливые друзья.Максим приехал к обеду, вошел в гараж и получил от друзей не менее пяти ударов руками и ногами по телу. Предприниматель опешил и не смог сопротивляться. Вдруг из темноты вышел незнакомый мужчина, который накинул на шею бизнесмена веревку и задушил. За убийство человека киллер получил 150 тысяч рублей.ПОХОРОНИЛИ ПОД ИЗВЕСТКОЙДело было сделано, труп Максима лежал на бетонном полу гаража. Олег и Петр раздели друга до кальсон, замотали в полимерные мешки. Готовясь к убийству, мужчины нашли яму на общественном кладбище в соседнем поселке. Там друзья и похоронили Максима. Тело засыпали известкой, чтобы ускорить процесс разложения, сверху накидали грунта.Оставалось решить проблему с документами и мобильным телефоном убитого. Олег и Петр личные вещи друга уничтожили, а гаджет вывезли за город, разбили, упаковали в железную банку и закопали. Все ради того, чтобы невозможно было отследить местоположение Максима до и в момент убийства.«МЫ НЕ ПРИ ДЕЛАХ»Родственники Максима забеспокоились на следующий день. Бизнесмен не выходил на связь, не пришел домой, как обещал. Родные обратились в полицию и к друзьям предпринимателя - Петру и Олегу. Убийцы врали, смотря в глаза обеспокоенным людям: «Мы встретились, но Макс быстро ушел. Где он - не знаем». Обманывать долго не вышло.Мужчин задержали, нашли и исполнителя убийства. Уголовные дела в отношении друзей возбуждены по статьям «Организация убийства», киллеру вменяют «Убийство по найму». Свою вину Олег и Петр не признали, заявили, что это исполнитель убил Максима во время ссоры в гараже. Киллер версию поддержал.Деяния мужчин вынесли на суд присяжных. На процессах Олег, Петр и киллер вели себя сдержано, отвечали на вопросы, агрессию не проявляли. Однако их мягкость не произвела впечатления на присяжных.ОФИЦИАЛЬНО- Суд назначил организаторам наказание в виде лишения свободы по 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Исполнителю назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, - рассказала Елена Таранец, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Хабаровского края.Потерпевшим мужчины должны будут выплатить шесть миллионов рублей за моральный вред.Приговор в законную силу не вступил.