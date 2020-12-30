Оппонентом справедливороса выступил депутат федерального собрания от партии «Единая Россия» Борис Гладких. Народный избранник не смог объяснить автору программы, почему партия власти одни законы принимает без проволочек, а другие, например, абсолютно конституционный закон о ежегодной переиндексации пенсии работающим пенсионерам, «Единая Россия» принимать отказывается.- В Конституции написано черным по белому - переиндексация пенсий не реже одного раза в год. Должна быть ежегодная индексация пенсии, а министр Силуанов говорит, что нет, работающим пенсионерам пенсия индексироваться не должна. Вот почему такой подход? Вы говорите о том, что Конституцию приняли и сейчас во исполнение принимаем, почему вы тут не принимаете, почему вы не поднимаете пенсию работающим пенсионерам? - попросил разъяснить ситуацию Игорь Глухов.Отвечая на неудобный вопрос, единорос Борис Гладких уверил собеседника, что закон, реализации которого «Справедливая Россия» пытается добиться с 2016 года, не может быть принят, так как Министерство финансов, возглавляемое членом партии «Единая Россия» Антоном Силуановым, отказывается выделять средства на реализацию данной инициативы. Между тем, согласно соответствующей поправке в Конституции, внесенной также справедливоросами, в главный закон страны уже внесена поправка о необходимости не реже одного раза в год проводить переиндексацию пенсий, безотносительно того, работает человек или нет. Соответствующее решение было принято только после вмешательства президента страны Владимира Путина, однако на текущем этапе «Единая Россия» вновь принимает решение не в пользу работающих пожилых людей, ссылаясь на отсутствие денег. В ответ на это Игорь Глухов предложил платить пенсии из средств, изымаемых у коррупционеров.- Изыскать резервы я вам подскажу где. Борис Михайлович, у полковника МВД Захарченко в квартире было обнаружено семь или восемь миллиардов рублей. На минуточку - это половина годового бюджета города Хабаровска. Есть деньги в стране! - подчеркнул Глухов.В ответ на сказанное Борис Гладких посетовал, что бюджет в стране социально ориентированный, и если кому-то надо прибавить, то придется у кого-то забирать, а деньги коррупционеров, уверен депутат, в любом случае изымаются в доход государства.- Если мы средства по линии Минфина видим распределенными, то если куда-то добавить, то откуда забрать? - поинтересовался у руководителя хабаровских справедливоросов Гладких.- Зачем обязательно у кого-то забирать? - парировал Глухов. - «Справедливая Россия» несколько раз вносила в думу законопроект о прогрессивном налоге на доходы физических лиц. Это вполне реальная возможность пополнить бюджет в значительной мере. Этот закон принят в большинстве развитых стран. Мы знаем, что до 50% изымают в других странах. Это же деньги! - уверен Глухов. В ответ на это гость студии назвал упомянутый закон популизмом и сменил тему.Отвечая на вопрос Игоря Глухова о причинах принятия новой редакции закона о клевете, депутат Гладких привел в качестве примера самого себя. Пользователи телеграм-каналов прозвали единороса «пылесосом» за то, что якобы он имел отношение к торговле подобной техникой.Депутат Государственной думы признался, что ему неприятно данное сравнение, и объяснил, что новые поправки должны защитить его лично и многих других от подобных лживых обвинений.- Один умник решил, что я когда-то какие-то пылесосы кому-то продавал. Я никогда! Я даже знать не знаю, как этот пылесос включается, но они написали, что я кому-то что-то продавал. Но я его не видел даже никогда, не трогал этот пылесос и не занимался этим. Это клевета! - возмутился Борис Гладких.Полную версию авторской программы Игоря Глухова «Жалобная книга Хабаровского края» вы можете посмотреть на YouTube-канале «МедиаКП» по ссылке.