В Хабаровском крае на АЗС ННК прошла генеральная уборка

Для автозаправочной станции крайне важна своевременная очистка топливных резервуаров

Одной из составляющих успеха любой компании является соблюдение чистоты. Для автозаправочной станции важна своевременная очистка топливных резервуаров от донных отложений, воды и механических примесей - так называемого нефтешлама. Сохраняя емкости в чистоте, специалисты компании ННК обеспечивают сохранность качества нефтепродуктов и повышают срок эксплуатации оборудования.

Законодательством России декларировано, что зачистка резервуаров АЗС для хранения светлых нефтепродуктов должна проводиться не реже, чем раз в два года. Вне плана зачистка от остатков топлива осуществляется, если планируется замена нефтепродукта, требуется техническое диагностирование резервуара или ремонт. Установлены строгие правила, предписывающие порядок выполнения работ, с соблюдением требований охраны труда, экологической и пожарной безопасности. В соответствии с требованиями законодательства в компании ННК разработаны специальный регламент и инструкции, которыми руководствуется персонал.

На заправках ННК провели генеральную уборку

Сначала из резервуаров откачивается оставшееся топливо. После проводится процедура дегазации. При помощи мощных вакуумных насосов удаляются нефтешлам, механические примеси, донные отложения. Дальнейшая очистка стенок проводится с помощью специального моющего средства. Осматривают хранилище и на предмет возможных повреждений. Заменяют прокладки и проверяют герметичность стен емкости.

Откачанные из резервуаров нефтяной шлам и другие загрязнения утилизируются на специальных полигонах. Важно отметить, что работы по зачистке резервуаров на АЗС ННК всегда осуществляются под контролем квалификационной комиссии, по итогам составляется специальный акт.

Автомобилисты могут быть спокойны – резервуары на заправках ННК в полном порядке.

- Развитие собственной розничной сети автозаправочных станций - одно из ключевых направлений работы ННК. Поэтому для нас важно регулярно осуществлять мероприятия по очистке резервуаров нефтебаз и автозаправочных станций, обеспечивать для своих клиентов достойный уровень сервиса и высокое качество нефтепродуктов, - подчеркнули в Группе ННК.

Автомобилисты могут быть спокойны - резервуары на заправках ННК в полном порядке. А значит и качество топлива будет на высоте.