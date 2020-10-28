Михаил Дегтярев назвал приоритетную проблему Хабаровского края Фото: принтскрин видео.

Отток населения - главная проблема Хабаровского края, считает врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной 100 дням у власти. Также он поделился размышлениями по поводу менталитета дальневосточников и назвал их «охранителями земли русской».

- Причиной [оттока населения - прим. ред.] является недостаточное развитие промышленности и экономики. Когда есть рабочие места и хорошая зарплата, уезжать не хочется, - сказал Михаил Дегтярев, врио главы Хабаровского края.

Он также отметил, что в регионе высокая стоимость жилья. Эту проблему власти будут решать «бумом стройки», расчищать участки федеральной, краевой, муниципальной собственности, а также запуском в субъект новых игроков рынка.

МЕНТАЛИТЕТ ОХРАНИТЕЛЕЙ

Михаил Дегтярев назвал жителей Хабаровского края «очень замечательными, деятельными и ответственными».

- Спустя три месяца я понял и подметил, что на Дальнем Востоке есть ментальный пункт «охранительства». Здесь дальние рубежи, огромная территория, природные богатства, и у людей, которые здесь живут, есть ментальный пунктик, я их называю: «охранители земли русской», - добавил врио губернатора региона.