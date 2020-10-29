Качество работ по благоустройству общественных территорий проверили депутаты Законодательной думы Хабровского края

В зону внимания краевых парламентариев попали объекты, реконструированные и возведенные в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Поручение провести проверки на своих избирательных участках дала краевым парламентариям спикер Заксобрания Ирина Зикунова.

Информацию о проведенных в населенных пунктах работах предоставили депутаты Татьяна Быченко, Наталья Коваленко, Ольга Ушакова, Сергей Лобанов, Руслан Батю, Александр Бруско, Виктор Федореев, Гагик Авагимян, помощник депутата Дмитрия Козлова. В ходе депутатского контроля парламентарии их помощники осмотрели объекты благоустройства, пообщались не только с подрядчиками, но и с жителями районов. В большинстве случаев качество работ не вызывало нареканий. Так депутат по Авиастроительному избирательному округу №17 Руслан Батю посетил три объекта в Комсомольске-на-Амуре.

В большинстве случаев качество работ не вызвало нареканий Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- Мною были проверены аллея по проспекту Копылова – в границах улиц от Ленинградской до Уральской, парк им. Ю.А. Гагарина – в границах улиц Советская, Калинина, Комсомольское шоссе, а также территория у многоквартирного дома № 80 по ул. Лазо. В ходе проверки объектов удалось пообщаться с жителями, проживающими в близлежащих многоквартирных домах. В целом они очень довольны преображением городского пространства. Появились места для прогулок, отдыха, в том числе с детьми, – рассказал он.

Руслан Батю не один раз на личном примере демонстрировал свою активную жизненную позицию в деле поддержания чистоты и улучшения состояния общественных территорий. Скашивал траву, по просьбе руководства школы №30 организовал уборку с территории учебного заведения автомобильных шин, после ряда встреч с жителями округа, где неоднократно поднималась проблема аварийного состояния внутридомовых дорог, помог исправить проблему. Таким образом, он стал для своих избирателей наглядным примером того, как отношение жителей может создать комфортную городскую среду.

Работы на общественных территориях были выполнены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019-2020 годах. Положительные отзывы граждан о проведении работ по благоустройству скверов, детских и спортивных площадок, пешеходных зон, парков и площадок депутаты получили также в Хабаровском, Амурском, Верхнебуреинском, Солнечном, Николаевском, Охотском, имени Лазо районах. Благодаря совместным усилиям активных граждан и властей в населенных пунктах края появились такие объекты как площадка для новобрачных «Счастливые моменты», парк свиданий, новые памятные знаки об участниках Великой Отечественные войны, концертные и танцевальные площадки и другие.

Председатель постоянного комитета Думы по вопросам социальной политики Ольга Ушакова отметила, что по результатам мониторинга в городе Хабаровске выявились серьезные проблемы в сквере перед заводоуправлением по ул. Горького. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Но без проблемных вопросов не обошлось. Председатель постоянного комитета Думы по вопросам социальной политики Ольга Ушакова отметила, что по результатам мониторинга в городе Хабаровске выявились серьезные проблемы в сквере перед заводоуправлением по ул. Горького. Там не предусмотрели ограждения, что позволяет использовать пространство в качестве автомобильной дороги, отсутствует водоотведение, из-за чего территория сквера подвергается подтоплению в дождливые дни. Скверу не хватает и скамеек. Следует обратить внимание и на поддержание благоустройства сквера, в том числе своевременный скос травы на газонах.

- Все эти вопросы направлены в администрацию города.«Проблемных вопросов от жителей во время таких проверок поступает много. В основном они связаны с дорогами, с придомовыми территориями, с благоустройством. Одним из путей решения является организация территорий общественного самоуправления. На сегодняшний день это реальная возможность благоустроить территорию, как решат сами жильцы,– отметила Ольга Ушакова.

Контроль за эффективностью расходования бюджетных средств при благоустройстве общественных территорий со стороны депутатов будет продолжен. Такая форма работа позволяет выслушать все пожелания и нарекания граждан не только после, но и во время благоустроительных работ и своевременно внести нужные изменения.