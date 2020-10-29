Новый год во время пандемии в Хабаровске: Дед Мороз отменил встречи с детьми Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Наступающий Новый год принесет много радости и счастья, однако отмечать его придется с некоторыми ограничениями. Одно из них – отмена встречи Деда Мороза с детьми. Это вынужденная мера, к которой сейчас вынуждены прибегать в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако лишать детей праздника было бы кощунством, поэтому взрослым придется проявить творческий подход к решению проблемы.

Об отмене традиционных встреч со сказочным волшебником уже объявила команда Волшебного Дома Деда Мороза. Решения для творческого коллектива было нелегким и осень грустным.

- Мы переживаем за здоровье наших и ваших деток, а также за всех гостей. В 2020 году посещение Дома Дедушки Мороза отменяется. Мы надеемся и верим, что эта болячка остановится наконец и отступит, позволив нам как следует повеселиться с вами в следующем году, - прокомментировали участники проекта.

В некоторых детских садах Хабаровска родителей также заранее предупреждают о том, что заказать на новогодний утренник 2020 приходящего Деда Мороза будет проблематично. Это объясняют необходимостью соблюдать требований Роспотребнадзора. Скорее всего, роль сказочных персонажей в этом случае будут играть работники дошкольных учреждений.

Пока нет полной информации о том, можно ли будет вызвать сказочного персонажа на дом к Новому году 2020-2021. Однако есть резон заранее родителям позаботиться о нарядах Снегурочки и деда Мороза. Велика вероятность, что создавать для своих детей праздник им придется самостоятельно.