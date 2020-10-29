Награда нашла героя: школьник из Хабаровского края спас соседку от любовника, который облил ее бензином и пытался сжечь

Осенью 2019 года мальчик услышал из соседнего дома крики о помощи, ворвался внутрь и увидел женщину, которую угрожал убить сожитель Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Жителю села Троицкое Артему Гилеву 14 лет, а он уже знаменит на весь край. Прославили парня мужество и отвага, с которыми он бросается на помощь людям в беде. Осенью 2019 года мальчик услышал из соседнего дома крики о помощи, ворвался внутрь и увидел женщину, которую угрожал убить сожитель.

Артем - старший ребенок и служит отличным примером для своих младших брата и сестры Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

«СТОЯЛ МУЖЧИНА С НОЖИКОМ»

Артем вместе соседской подругой и братом шли по улице Матросова, когда услышали женские крики о помощи. Троицкое - село небольшое и большинство местных жителей друг с другом знакомы. Знал и Артем, что в доме, откуда умоляют о помощи, живет агрессивный мужчина, который измывается над дамой сердца. Именно поэтому мальчик намотал куртку на руку, разбил окно и застал мучителя врасплох.

- Я разбил локтем окно, зашел, там мужчина стоял с ножиком. Сказал ему: «Вы что делаете?!», он ответил: «Иди отсюда». Потом я потребовал развязать женщину, он так и сделал, отпустил ее на улицу и мы пошли к нам, - вспоминает скромный Артем Гилев, житель села Троицкое.

Жителю села Троицкое Артему Гилеву 14 лет, а он уже знаменит на весь край Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Женщина была связана удлинителем и лежала на полу, облитая бензином. Мужчина нависал над ней с ножом в руках и грозил убить. После того, как Артем забрал перепуганную соседку к себе домой, мучитель зажег факел и пошел поджигать жилище семьи Гилевых. Агрессивного мужчину забрала полиция, его дама сердца пожалела мучителя, забрала заявление и он уехал из села.

- Я была на работе, мне позвонили и рассказали о произошедшем. Я в шоке была, конечно, вызвала полицию туда. Потом, конечно, нервничала на работе, - рассказала Анастасия Макарова, мама Артема.

Один из подарков - грамота и дорожный набор Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ДОСТАЛИ ИЗ ДЫМА

Как оказалось, Артем не впервые спас человека от верной смерти. В начале прошлого года парень вместе с братом вытащил человека из задымленного дома. Мужчина, предположительно, был пьян, растопил печь, не открыл дымоход и лег спать. Интересно, что спасли мальчишки того самого мучителя, который облил бензином возлюбленную.

- Мы разбили окно, зашли, огня не было. Открыл все окна и двери, начали его будить. Он очнулся и вышел на улицу, - рассказал Артем Гилев.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Сам Артем - скромный парень из обычной многодетной семьи. Он - старший ребенок и служит отличным примером для своих младших брата и сестры. Учится в школе, занимается робототехникой и футболом, играет в позиции нападающего.

- Разное бывало: и боялся Артем где-то, где-то наоборот рвался в бой. Он отличный помощник в семье. Все делает, что попросишь: печкой займется, дров наколет, уберется, постирает, воды принесет, - поделилась Анастасия Макарова.

Сам Артем - скромный парень из обычной многодетной семьи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За свои заслуги Артем получил специальную медаль «За спасение жизни». Маме героя вручили благодарственное письмо за воспитание человека высокой гражданской позиции, проявившего мужество и самоотверженность при спасении человека. Также школьник получил в подарок набор электронных устройств - планшет и смартфон.

За свои заслуги Артем получил специальную медаль «За спасение жизни» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Мы хотели бы, чтобы Артем сделал правильный выбор, пошел в наше учебное заведение и продолжил работу спасателем, - сказал Матвей Гибадулин, начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Сам Артем признается, что еще не думал, кем хочет стать.