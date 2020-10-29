Михаил Дегтярев наладил диалог с политическими и общественными силами в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев с первых дней вплотную занимался налаживанием нормальных, рабочих взаимоотношений между краем и муниципалитетами Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае 20 октября отпраздновали 82-летие региона со дня образования региона. К знаменательной дате накопилось много позитивных моментов и достижений, которые пришлись на период после назначения в Хабаровский край Михаила Дегтярева в качестве главы региона.

Михаил Дегтярев смог устранить антагонизм с федеральным центром, наладил конструктивную работу с главами муниципальных образований, посетил все районы края, некоторые даже по 2-3 раза, провел встречу с главами поселений. Он же поручил наградить победителей и призеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» за эффективную работу и выделил из краевого бюджета деньги на призы: 1 место – 1 миллион рублей; 2 место – 750 тысяч рублей, 3 место – 500 тысяч рублей.

Удалось перезагрузить общественную и политическую сферы. По инициативе Михаила Дегтярева в Хабаровском крае создали народный совет, в который вошли 319 жителей региона с активной гражданской позицией.

На сегодняшний день создали условия, когда жители края будут сами решать, какие проекты реализовать за счет краевого бюджета. Для этого создают электронные сервисы на базе регионального портала «Голос 27». На этом же ресурсе принимают предложения по развитию Большого Уссурийского острова.

В крае, по инициативе Михаила Дегтярева, сократили сроки ответов чиновников на обращения граждан до 12-ти дней. Хорошим подспорьем в этом стали социальные сети, где проблемы, вопросы, жалобы мониторят с помощью электронной системы инцидент-менеджмент.

В команде управленцев региона 90 процентов – это жители и уроженцы Хабаровского края. В правительстве Хабаровского края остались опытные и энергичные, пришли молодые и образованные люди. Среди них Александр Никитин, Евгений Никонов, Роман Мирошин, Юрий Ермошкин, Мария Авилова. Сейчас принимают заявки от соискателей на должность министра здравоохранения Хабаровского края.

Михаил Дегтярев инициировал диалог с общественными силами, держит курс на выстраивание конструктивных отношений со всеми политическими партиями и муниципальными главами. Он не пытался самоутвердиться или нарастить свой рейтинг за счет показной критики муниципальных глав, а предложил каждому из них помощь в решении застарелых проблем и возможность войти в его команду.

Еще один стратегически важный шаг – это нормализация отношений между мэрией Хабаровска и правительством края. Ликвидация застарелого конфликта поможет повысить фокусировать внимание на решении волнующих население проблем.

И напоследок, назначение на пост главы региона Михаила Дегтярева обнулило все политические конфликты, помогло начать планомерную работу по выводу региона из кризиса.