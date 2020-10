Афиша мероприятий в Хабаровске на неделю: Louna - 10 лет

Забавная коллизия точно не позволит вам ошибиться и приехать на концерт не по адресу - ведь в качестве площадки для своего выступления коллектив выбрал ночной клуб с одноименным названием - Loona. Фото: Анастасия МИХАЙЛОВА

Некоторые журналисты называют Louna «сайд-проектом» участников российской рок-группы Tracktor Bowling, хотя сами музыканты в своих интервью опровергают этот ошибочный, по их мнению, эпитет, настаивая на том, что Louna - это самостоятельная группа. Интересное название коллектива образовано от творческого псевдонима вокалистки Лу - ее зовут Лусине, что, по сути, и есть луна - от армянского «лусин».

Начиная с 2010 года, с выходом дебютного альбома «Сделай громче!», песни этого коллектива получили широкую известность, возглавляя известные тематические хит-парады. Тексты их песен имеют ярко выраженный остросоциальный контекст.

За время, прошедшее с дебютного выступления в 2009 году, Louna проделала большой творческий путь, и из молодой рок-банды превратилась в одну из самых успешных и актуальных рок-групп на современной российской сцене. Вместе с ними выросло уже не одно поколение слушателей, которые нашли в их песнях отражение своих мыслей и эмоций. Для многих этот коллектив стал настоящим примером того, как стремление идти только вперед, преодолевая трудности и не сдаваясь, помогает добиваться своих целей.

На сегодняшний день в дискографии команды семь полноформатных альбомов, включая два англоязычных релиза, более дюжины совершенно разных по стилю видеоклипов и два концертных DVD, на одном из которых запечатлен концерт с симфоническим оркестром. За плечами музыкантов масштабные туры и аншлаговые концерты как в России, так и за ее пределами, множество выступлений в качестве хэдлайнеров на крупнейших российских фестивалях, тур по США, престижные премии и верхние строчки музыкальных чартов. Успехи группы за эти 10 лет поистине впечатляют, и, глядя на упорство и преданность своему делу, с уверенностью можно сказать, что грядущий юбилей станет для Louna новым этапом, ведущим к еще более весомым достижениям и победам.

Собрав воедино весь свой опыт и творческий потенциал, музыканты готовят самое грандиозное шоу за всю историю группы. Звук и свет высшего класса, спецэффекты, видеоинсталляции, все самые известные и любимые песни, и, конечно же, фирменный драйв, энергетика и неожиданные музыкальные сюрпризы. Живые выступления Louna - это всегда громко, дерзко, смело и предельно честно. Убедитесь в этом сами: посетите большой сольный концерт в Хабаровске и станьте частью этого незабываемого праздника!

Loona club, ул. Тургенева, 46. 4 ноября в 20:00. Стоимость билетов от 1500 до 3200 рублей.

СПЕКТАКЛИ

«Залив счастья. Адмирал Невельской» (12+)

Историческая драма в двух действиях. Фото: Краевой театр драмы

Спектакль рассказывает об исследователе Дальнего Востока, основателе Николаевска-на-Амуре, адмирале Геннадии Ивановиче Невельском. Он установил, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин - это остров. Вполне реальная история в данном проекте превращается в философские размышления о судьбах поколений, о месте человека в жизни, об ответственности за близких людей.

Постановка имеет ярко выраженные черты шоу. Это музыкальный спектакль с ариями главных героев, оркестровой увертюрой, лейтмотивами и танцевальными номерами. Кроме того, в спектакле используются самые современные спецэффекты, используемые обычно в шоу-бизнесе. В целом это яркое, завораживающее шоу, которое приведет в восторг зрителей и, несомненно, не оставит их равнодушными.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 4 ноября в 17:30. Стоимость билетов от 350 до 800 рублей.

«Искусство жениться» (12+)

Кабаре-комедия в двух действиях в сопровождении оркестра. Фото: Краевой музыкальный театр

Два героя-денди, обладающих утонченностью манер, истинно английским чувством юмора и обаятельной безалаберностью, в общем, два молодых авантюриста и пройдохи решили жениться. Но вот беда - их избранницы зациклены на одном мужском имени - Эрнест. Эрнест и только Эрнест - вот достойная партия для любой английской девушки, стремящейся выйти замуж. Лишь мужчина с таким серьезным именем, которое и означает саму серьезность, может стать надежным спутником, а не каким-то там… авантюристом!

«…Это удивительно хорошая пьеса. Хотя кончается она тремя свадьбами сразу», - изумлялся когда-то Корней Чуковский, говоря о пьесе Оскара Уайльда The Importance of Being Earnest. Она действительно чудесная: легкая, изящная, с прекрасным английским чувством юмора.

«Конечно, с музыкой много трудностей. Если музыка хорошая - ее никто не слушает, а если плохая - невозможно вести разговор», - говорит один из героев. Но музыку, написанную Владимиром Баскиным, исполняемую в спектакле в ярком стиле кабаре, хочется и слушать, и подпевать ее героям!

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 6 ноября в 19:00. Стоимость билетов от 300 до 1000 рублей.

«Севастопольский вальс» (12+)

Оперетта в двух действиях в сопровождении оркестра. Фото: Краевой музыкальный театр

На подступах к Севастополю идут тяжелые бои. Среди сестер медсанбата выделяется маленькая Любаша. Она тайно любит своего командира Дмитрия Аверина. Друзья решают после войны непременно встретиться в Севастополе. И вот приходит день встречи. Многое за это время переменилось - Аверин расстался с легкомысленной женой, его боевые друзья теперь живут мирно и весело. Генка Бессмертный - забияка, мальчишка - стал солидным военным. Увидев Любашу, Аверин впервые увидел и оценил ее чувства, прошедшие испытания временем.

Война и море в спектакле переплели судьбы наших героев, которые умели любить, верить, дружить, хранить верность, защищать и не терять чувства юмора в самые тяжелые минуты лихолетья…

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 7 ноября в 18:00. Стоимость билетов от 300 до 1000 рублей.

КОНЦЕРТ

Коста Лакоста (18+)

Коста Лакоста - молодой поп-исполнитель, участник творческого объединения «143» и ценитель винтажного звучания. Фото: со страницы певца в соцсети

Благодаря своей творческой универсальности Лакосте удается органично звучать как поверх танцевальной панк-музыки (коллаборации с Элджеем Sosedi и «Метеориты»), так и радио-дружелюбного мумбатона (сингл «Раздевайся»), однако его природный элемент и главный источник вдохновения - это поп-музыка 80-х и 90-х. Мастерски переосмысляя наследие мирового попа былых эпох, Лакоста создает цепкие романтические песни с яркими образами и изящным подтекстом.

Несмотря на то, что творчество Лакосты говорит само за себя, сам артист и визуализация его музыки полностью соответствуют его духу и лирической фигуре в центре песен - как в жизни, так и в рамках своей музыкальной вселенной Лакоста предстает в качестве героя-любовника, чья молчаливая харизма и фактурная внешность рок-звезды идеально передает собирательный образ притягательного и уверенного в себе мужчины ушедших времен. На данный момент артист сотрудничает с популярным клипмейкером Максом Шишкиным (работы для Ивана Дорна, Элджея, Матранг), снявшим для Лакосты оригинальные клипы на такие синглы, как «Алые Водопады» и «Раздевайся».

Loona club, ул. Тургенева, 46. 7 ноября в 21:00. Стоимость билетов 1500 рублей.

ТЕАТР НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

National Theatre Live: Сирано де Бержерак (18+)

Игра Макэвоя - безусловно, главный повод идти смотреть эту нетрадиционную постановку «Сирано». Фото: Скриншот с трейлера фильма

История реального поэта и храброго воина Сирано, жившего в XVII веке, в XIX веке стала театральным бестселлером благодаря Эдмону Ростану, а в XXI веке в руках британцев Мартина Кримпа и Джейми Ллойда перенеслась в наше время. А это значит - никаких бутафорских носов, плащей и шпаг. В конце концов, главным оружием де Бержерака во все времена были острый ум и беспощадно точное слово! Ну и, конечно, романтичное большое сердце - и именно это обаятельное сочетание с блеском играет гениальный мастер перевоплощений Джеймс Макэвой.

Героическая комедия разыгрывается в радикально «голых» декорациях - Джейми призывает сосредоточиться на тексте; и текст здесь настолько всему голова, что даже поединки на шпагах превращаются в настоящие рэп-баттлы, подчеркнутые вынесенными на авансцену обычными концертными микрофонами.

Кримп уловил самую суть оригинала Ростана с его преданностью языку, верой в силу слов и поэзии: он играет с языком, пряча рифмы в середину предложения или даже в середину слова, щедро использует ассонансы, при этом это - абсолютно современные речь и ритм. Конечно, такая виртуозная работа с текстом - вызов для любого актера. И Джеймс Макэвой справляется с ним превосходно, меняя акценты как перчатки и произнося самые сложносочиненные строки столь же легко, как если бы он болтал в пабе с друзьями. Он то дерзок и резок, и слушая его словесные поединки с соперниками, можно действительно поверить, что словом можно убить. То он обезоруживающе нежен, и его романтичная речь льется в уши Роксаны сладко и тягуче, как мед: и тогда можно поверить, что слова могут заставить полюбить.

Нollywood, ул. Тургенева 46. 10 ноября в 19:00. Стоимость билетов 600 рублей.

Уважаемые читатели! Мы напоминаем вам, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Хабаровске действует ряд ограничений по посещению культурных и досуговых мест. Возможны переносы и отмены мероприятий. Всю актуальную информацию узнавайте у организаторов - данные меняются буквально каждый день.